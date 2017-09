Powerlifting klub Maksimum iz Pitomače iz Šibenika se vratio s 5 zlatnih medalja

Powerlifting klub Maksimum iz Pitomače vratio se iz Šibenika s pet zlatnih medalja. Na 2. Rujanskom ratu natjecalo se pet natjecatelja i tako ostvarili maksimalni učinak. Nakon ovog uspjeha kreću s pripremama za Državno prvenstvo u Virovitici koje će se održati od 9. do 10. prosinca 2017.

Rezultati:

Powerlifting

Iva Viličnik. 1. mjesto u kat juniorki do 63kg

Matej Mažar. 1. mjesto u kat kadeta do 67kg.

Matija Botak. 1. mjesto u kat kadeta do 120kg.

Neven Ćuk. 1. mjesto u kat seniora do 83kg

Bench press

Borna Belić. 1. mjesto u kat seniora do 105kg.

(www.icv.hr)