Bjelovarsko klizalište počinje s radom

Priprema bjelovarskog klizališta je pred krajem i ono počinje s radom u petak, 1. prosinca. Povodom početka rada, klizanje će u petak od 10-20 sati biti besplatno za sve posjetitelje.

Svečano otvorenje klizališta održati će se u subotu, 2. prosinca u 11.30 sati. Tim povodom, egzibicijsku utakmicu odigrat će hokejaši Medvešćaka.

Klizalište je smješteno u jednom od najljepših i najstarijih hrvatskih parkova, na Trgu Eugena Kvaternika, na površini većoj od 500 kvadrata s iskliznom stazom. Svojom površinom spada među veća klizališta u Hrvatskoj, te je najveće u našoj regiji.

Klizalište počinje s radom 1. prosinca, a završava 15. siječnja. Tijekom rada klizališta bit će organizirana škola klizanja kako bi se svima koji to žele omogućilo da uživaju u ovoj aktivnosti. Posebno se to odnosi na djecu i mlade te njihovo poticanje na rekreativno bavljenje sportom s kojim se do sada u svom gradu nisu imali prilike dobro upoznati.

Osim sportske, klizalište ima i turističku svrhu privlačenja posjetitelja iz susjednih gradova i općina, budući da će svojom atraktivnošću značajno proširiti turističku ponudu grada i same manifestacije “Advent u Bjelovaru”.

Više na: www.bjelovarskoklizaliste.com i facebook stranici Bjelovarsko klizaliste. (promo)