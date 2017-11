Bogat program očekuje vas ovog vikenda u Kinu Slatina

COCO I VELIKA TAJNA – SINK

pustolovni, komedija

*Kratki film Snježno kraljevstvo: Olafova Pustolovina u trajanju od 22 minute prikazuje se prije filma Coco i velika tajna.

Unatoč zapanjujućoj obiteljskoj zabrani glazbe, koja traje već generacijama, Miguel sanja o tome da postane vrstan glazbenik kao njegov idol Ernesto de la Cruz. U očajničkom pokušaju da dokaže svoj talent, Miguel se nađe u fantastičnoj, šarenoj Zemlji mrtvih slijedeći tajanstven lanac događaja. Usput upoznaje šarmantnog prevaranta Hectora i oni zajedno kreću na veličanstveno putovanje otkrivanja prave priče o povijesti Miguelove obitelji.

O SNJEŽNOM KRALJEVSTVU: OLAFOVA PUSTOLOVINA

U ovom kratkom Disneyjevom animiranom filmu u trajanju od 22 minute, Olaf i Sven udružuju se u veseloj misiji. Prvi su zimski blagdani otkad su se ponovo širom otvorile dveri pa Anna i Elsa organiziraju svečanost za sve u Arendelleu. Kad mještani neočekivano rano krenu odlaziti sa zabave kako bi uživali svatko u svojim blagdanskim običajima, sestre shvate kako nemaju vlastitih obiteljskih običaja. Zato se Olaf zaputi češljati cijelo kraljevstvo kako bi natrag donio najbolje običaje i spasio prvi Božić svojih prijateljica.

Film je režirao dobitnik Oscara Roy Conli, scenarij je napisao Jac Schaeffer, a četiri originalne pjesme napisale su Elyssa Samsel i Kate Anderson.

Cijena ulaznice: 25 kn

TATICA SE VRATIO ZA BOŽIĆ

komedija

Brad i Dusty su uspjeli postići nemoguće: primirje i zajedničko očinstvo. Sve djeluje skladno sve dok Dustyjev macho tata Kurt i Bradov ultra emotivan otac Don ne najave svoj dolazak za Božić. Kurt (Mel Gibson) će unijeti razdor između Dustyja i Brada svojim nametanjem mišljena i neslaganjem s njihovim zajedničkim odlukama vezanim za odgoj njihove djece. Hoće li Dusty i Brad uspjeti dokazati Kurtu da je njihov moderan način odgoja učinkovit i spasiti zajednički Božić?

Cijena ulaznice: 20 kn

UBOJSTVO U ORIENT EXPRESSU

kriminalistički

Hercule Poirot je u Orient Expressu i prepoznaje vrlo bliskog prijatelja. Zbog snijega su zaglavili na Balkanu, dvije noći poslije Istanbula. Iduće jutro Samuel Edward Ratchett nađen je izboden (12 uboda nožem) u svom kupeu. U vlaku je s Poirotom bilo 13 osoba koje na prvi pogled nemaju ništa zajedničko, ali to se promijeni kada se otkrije pravi identitet ubijenog i većine ostalih u vlaku.

Cijena ulaznice: 20 kn

PAT I MAT NA FILMU (A JE TO)

animacija

Otkad su 1976. Lubomír Beneš i Vladimír Jiránek javnosti predstavili likove Pata i Mata (‘A je to’), dvojica su nespretnih majstora postali dijelom televizijske povijesti, ne samo u rodnoj Čehoslovačkoj, već i u čitavom svijetu. Na 40 obljetnicu nastanka popularne animirane serije, Lubomírov sin Marek Beneš Pata i Mata preselio je na veliko platno, pružajući svim generacijama užitak u duhovitim slapstick momentima kultnih i svima poznatih likova. Iako se još nikad nisu predstavili na velikom platnu, sigurno je da to ovim velikim majstorima neće predstavljati problem. Na tavanu imaju kutiju punu filmova i projektor ispod stepenica pa će svojim obožavateljima rado prikazati svoje dogodovštine. No ne bi oni bili oni kad pritom ne bi upali u milijun neprilika. Ovaj put se suočavaju s podmuklim kaktusom i suhim drvetom te odlučuju “osvježiti” svoj dom originalnim građevinskim rješenjima. A budući da živimo u 21. stoljeću, u kojem se na sve strane propagira zdrav život, Pat i Mat pokušavaju biti fit i vježbaju na sobnom biciklu. Hoće li im sve to poći za rukom?