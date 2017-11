Kulturna udruga Enigma 14. prosinca organizira radionicu “Oprosti sebi”

Kulturna udruga Enigma u četvrtak, 14. prosinca organizira radionicu pod nazivom “Oprosti sebi” koju će voditi autorica Adela Franceković.

Puno ljudi sebi nešto zamjera, pretura po sjećanjima, odlukama i potezima pa njihov život izgleda poput vožnje u magli. Uspijevaju se nekako kretati, ali ne vide oko sebe predivan krajolik, ne usude se voziti brže jer ne vide svoj put, grčevito drže volan i nadaju se da će to nekako proći samo od sebe… Kad se vozimo, obično izađemo iz magle u nekom trenutku, no u životu to baš i nije tako. Ovakvo stanje nam može uništavati sadašnjost mjesecima, ali i godinama…

I vi ste sigurno ponekad poželjeli vratiti vrijeme da postupite drugačije, da nekome kažete da ga volite, da nekima kažete „što ih ide“, da se prema sebi bolje odnosite ili da na vrijeme prepoznate prijetnje. Svi znamo da nam se tako događa život, ali niste dužni vječno nositi taj teret. Najteže je oprostiti sebi, ali postoji rješenje.

Na ovoj radionici dobit ćete znanja i alate koji će vam pomoći da se oslobodite krivnje, grižnje savjesti, ljutnje ili žaljenja, tako što ćete prvo oprostiti sebi.

Oprost sebi otvara vrata blistavijeg i svježijeg života koji nam svima treba. Nakon radionice moći ćete s novom snagom uploviti u svoju optimističniju budućnost. Vidimo se!

Radionica će se održati prostorijama Enigme, Augusta Cesarca 12. Za rezervaciju i dodatne informacije javite se na broj 099/829 7710

