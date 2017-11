Prije četiri mjeseca Siniša Cmrk, nekada voditelj Turbo Limač Showa, kasnije pisac dječjih knjiga „Nulti sat“, „Mjesecolendar“ ili „Zvrk domaćinstvo“ došao je na Križnicu i ostao. Bilo je to u vrijeme kada su „svi skakali u Dravu“ na Big Jump-u.

Siniša se pronašao na području Pitomače. Surađuje s Glazbenim festivalom Pjesme Podravine i Podravlja, s Mirkom Švendom Žigom radi na pokretanju festivala tradicijske glazbe, ali prilikom posjete Virovitičko-podravskoj županiji, županu Igoru Androviću, uz načelnika Općine Pitomača Željka Grgačića, prezentirao je jednu novu, drugačiju stvar.

– Na plitkom i pitomom sprudu na Križnici bit će velika pozornica na vodi, u obliku školjke bezupke, imat će prozirno dno da se vidi Drava koja ispod nje teče. Bila bi to To će biti stalna pozornica na kojoj će se održavati Križničko proljeće, ljeto i jesen. Želim organizirati međunarodni festival za djecu, na kojemu će ona pokazivati svoju tradicijsku kulturu. Bilo bi to za zemlje „željezne zavjese“ od Baltika do juga Europe – podcrtao je Cmrk pokazujući drvenu maketu kako bi spektakularna pozornica trebala izgledati u budućnosti, dok bi u blizini bile i drvene tribine, klupe…

I načelnik Grgačić i župan Andrović izrazili su pozitivne dojmove o ideji ove jedinstvene drvene pozornice, koja bi, ako se ideja pretvori u projekt, pozicionirala i Križnicu i Pitomaču i Virovitičko-podravsku kao jedinstvenu lokaciju uz rijeku Dravu sa senzacionalnom drvenom pozornicom kroz čije se dno vidi rijeka Drava. (www.vpz.hr)