Pri slijetanju vozila u Sladojevcima poginuo mladi vozač

U Sladojevcima se jučer u noćnim satima dogodila prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Do nesreće je došlo kada je 20 – godišnji vozač, upravljajući osobnim automobilom slatinskih registarskih oznaka, uslijed neprilagođene brzine kretanja vozila stanju i uvjetima na cesti, izgubio nadzor nad vozilom, pri čemu je sletio u putni jarak nakon čega je došlo do višestrukog prevrtanja vozila. Vozaču su nakon pružene hitne pomoći utvrđene teške tjelesne ozlijede od kojih je preminuo na putu do bolnice. Slijedi izvješće Općinskom državnom odvjetništvu Virovitica. (policija.hr)