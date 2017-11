Prosinac nam donosi prvi ovosezonski snijeg u niže predjele Virovitičko-podravske županije

Pogoršanje vremena koje je tijekom noći sa subote na nedjelu i tijekom nedjelje zahvatilo i područje VPŽ donijelo je osjetni pad temperature zraka u odnosu na subotu za 10 do 15°C, te okretanje vjetra s južnih na sjeverne smjerove. Iznad većeg dijela VPŽ palo je 10-20 mm kiše. Dok je u višim predjelima >500 metara nadmorske visine padao snijeg. Snježni pokrivač na visinama >500 metara uglavnom je 5-15 cm.

Tijekom ponedjeljka i utorka očekujemo kratak predah od novih oborina. Tijekom srijede očekujemo nove oborine koje će obilježiti drugi dio tjedna te dane vikenda. Oborine će tijekom srijede u nižim predjelima biti u obliku kiše dok će u višim predjelima biti u obliku susnježice i snijega.

U dane vikenda uz daljini pad temperature zraka susnježicu i snijeg očekujemo i u nižim predjelima. U višim predjelima VPŽ (>500 metara) od srijede do nedjelje očekujemo novih 10-30 cm snijega. Snježni pokrivač u nižim predjelima još je teško prognozirati, zbog relativno tople podloge. Vrlo vjerojatno će se u dane vikenda i u nižim predjelima skupiti koji snježni centimetar. Ali bez lopatanja ipak. Pratimo u danima pred nama što i kako.

Jutarnje temperature zraka očekujemo od -3°C (u dane vikenda) u višim predjelima koji stupanj niže, do 4°C tijekom srijede. Najviše dnevne od 1°C (u dane vikenda) u višim predjelima koji stupanj niže, do 7°C tijekom srijede. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Tijekom utorka i srijede južnih smjerova. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu sumaglicu ili maglu (www.icv.hr, Kristijan Paljar, foto: Matija R.)