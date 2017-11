Tri zlata, dva srebra i bronca za taekwondo klub Slatinu u Vukovaru

U subotu je održan taekwondo turnir Vukovar open-Kup hrvatskih branitelja. Taekwondo klub Slatina na turniru je sudjelovao sa sedam boraca. Najbolji rezultat je ostvarila Una Maravić koja je osvojila prvo mjesto i zlato i s tri uvjerljive pobjede postala najbolja juniorka turnira. Una već dvije godine nije izgubila niti jednu borbu, a bori se u više disciplina u taekwondou u i kickboxu. Una je ove godine pobjednica Svjetskog i Europskog kupa u kickboxu, te juniorska i seniorska prvakinja Hrvatske u taekwondou.

Zlato za Slatinu su osvojili i Vigho Milaščević u kicku. Uma Milaščević u borbama do 42 kg mlađe kadetkinje. Srebro i drugo mjesto su osvojili Ana Bljakaj do 28kg s dvije pobjede i Anja Radulović do 42kg. Broncu je osvojila Eva Gal. Rene Milaščević je osvojio utješnu medalju u kicku. Borce je vodila trenerica i predsjednica kluba Kasandra Samarđija. (www.icv.hr, mš)