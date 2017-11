„Zeleni grad“: Strategijom upravljanja zelenilom grada Virovitice do održivosti i sprječavanja štetnih učinaka po okoliš

Gradonačelnik Ivica Kirin sa suradnicima održao je u Gradskoj upravi sastanak s Franom Poštenjakom iz tvrtke Arboring koja se bavi savjetovanjem u arborikulturi, urbanom šumarstvu i šumarstvu te Rankom Lipovcem iz Urbanexa, tvrtke koja se bavi inženjerstvom i tehničkim savjetovanjem. Tema je bila Strategija upravljanja zelenilom grada Virovitice koju će izraditi Arboring u suradnji s Urbanexom. Cilj je racionalizacija upravljanja zelenilom, sprječavanje štetnih učinaka po okoliš, postizanje održivosti i otpornosti te efikasnost.

Paralelno s uređenjem Gradskog parka i obnove Dvorca Pejačević, popisat će se primarni lokaliteti kako bi se stvorila baza podataka. Prema riječima gradonačelnika Ivice Kirina, Strategija podrazumijeva, u suradnji sa strukom, revitalizaciju i sadnju novih drvoreda, ne samo u urbanim cjelinama i središnjim gradskim ulicama, već i u rubnim dijelovima grada. Tu su, uz Gradski park, i Mali park te parkovi u Koriji i Južnom bloku.

DRVOREDI SA STABLIMA OD KOJIH ĆE SVAKO IMATI SVOJU PRIČU

– Bilo je mnogo kritičara kada smo uređivali drvored u ulici Matije Gupca, a sada je to jedan od najljepših drvoreda koji imamo i to nam je vodilja. S kvalitetnim sadnicama koje su kontrolirane u sljedeće tri do četiri godine uložit ćemo energiju da Virovitica postane „zeleni grad“ i to ne samo u smislu obnovljivih izvora energije i pametnog upravljanja prometom, već i kao grad koji će biti bogat drvoredima, a svako stablo će imati svoju priču. To će biti tzv. projekt „urbanog zelenila“. – istaknuo je gradonačelnik Kirin koji je i sam svojevremeno stekao iskustvo u tom području kao stručni suradnik za zaštitu okoliša u Uredu državne uprave Virovitičko-podravske županije.

Studija će biti sastavni dio prostornog plana i definirat će zelene površine i sadnju drvoreda, a kod budućih planova morat će se poštivati ti urbanistički uvjeti.