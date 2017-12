U sportskoj dvorani osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić u Virovitici od 5. do 7. siječnja 2018. godine održat će se četvrti Zimski No Limit kup. Kup organizira nogometna akademija No Limit uz pomoć Virovitičko-podravske županije, grada Virovitice i Sportske zajednice grada Virovitice i sponzora. Ove godine na kupu će sudjelovati 36 momčadi iz Mađarske, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u tri kategorije U-9, U-11 i U-13, u svakoj kategoriji nastupa po dvanaest ekipa. (www.icv.hr, mš)