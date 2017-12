Čačinčani zajedno okitili Božićno drvce

U organizaciji Turističke zajednice općine Čačinci u središtu mjesta priređeno je zajedničko kićenje Božićnog drvca. I mladi i staro donijelo je kuglice i ostale Božićne ukrase i uz zvuke Božićnih pjesama te kuhano vino i čaj napravilo obiteljsku atmosferu:

-Ovo sada već postaje tradicija u Čačincima. Pokušavamo na ovaj simboličan način zbližiti ljude iz cijele općine i ukazati nam pravi čar Božića. Presretna sam jer s skupio velik broj ljudi, od najmlađih do najstarijih i zapravo smo poslali jednu sjajnu poruku. Hvala svima koji su se uključili u organizaciju, od Savjeta mladih i Dobrovoljnog vatrogasnog društva do Osnovne škole Antuna Gustava Matoša pa sve do samih mještana koji su dali najveći obol cijeloj priči. – rekla je djelatnica TZ ureda Čačinci Marijana Varjačić.

(www.icv.hr, vg)