Četiri naslova državnih prvaka u powerliftingu i bench pressu

Ovogodišnje državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu koje je održano u Virovitici u sportskoj dvorani osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić bilo je izuzetno uspješno za domaće natjecatelje, koji su osvojili četiri naslova državnih prvaka i jedan naslov viceprvaka.

Rezulatati naših natjecatelja po disciplinama i kategorijama:

Powerlfting:

Milena Đurdević drugo mjesto u kategoriji do 72open

Izidora Popović četvrto mjesto u kategoriji do 63open

Goran Turkalj prvo mjesto. u kategoriji do 93 Veteran

Bernard Vedriš treće mjesto u kategoriji do 74 junior

Bench presss:

Milena Đurđević prvo mjesto (prvakinja Hrvatske) u kategoriju do 72) open

Izidora Popović prvo mjesto (prvakinja Hrvatske) u kategoriji do 63 open

Dražen Moslavac prvo mjesto (prvak Hrvatske) u kategoriju do 105 kg veterani

Predsjednik Međunarodnog powerlifting saveza (IPF) Gaston Parage bio je izuzetno zadovoljan organizacijom prvenstva.

REZULTATI:

VI.-DRŽAVNO-PRVENSTVO-BENCH-PRESS-10.12.2017.

VI.-DRŽAVNO-PRVENSTVO-POWERLIFTING-09.12.2017.

Opširnije u novom broju Virovitičkog lista… (www.icv.hr, mš)