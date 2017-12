Dječaci no Limita osvojili malonogometni turnir „Peticu“ u Bjelovaru

U konkurenciji dvadeset ekipa iz tri županije nogometaši Nogometne Akademije No Limit uzrasta do dvanaest godina odnijeli titulu najbolje ekipe dvoranskog malonogometnog prvenstava mlađih uzrasnih kategorija Bjelovarsko – bilogorske županije, popularnu Peticu.

Nakon dva vikenda igranja u grupi dječaci No Limita su se kao prvoplasirani plasirali na završni turnir koji se je ovog vikenda igrao u Bjelovaru.

U utakmici četvrtfinala bolji su bili od ekipe Daruvar rezultatom 2:0, u polufinalu istim rezultatom pobjeđuju Hajduk iz Pakraca da bi u finalu s visokih 3:0 slavili protiv Mladosti iz Ždralova i tako osvojili titulu najbolje ekipe ovog prestižnog turnira.

Pod vodstvom trenera Ante Dražića te Tomislava i Damira Filipovića za ekipu No Limit su nastupili: Roko Piljek, Saša Ivan Švarbić, Oton Fadljević, Niko Gomerčić, Ivano Lazić, Dino Reščić, Tin Filipović, Jakov Poljak, Karlo Zelenbrz, Luka Miličević, Danijel Žabčić i Toni Gverić. (www.icv.hr, mš)