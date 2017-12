U Dječjem vrtiću “Cvrčak” održana radionica “Voda koja nas razdvaja i spaja” u sklopu projekta “4 elements 4 Kids”

Virovitički Dječji vrtić “Cvrčak” organizirao je cjelodnevno druženje i drugu radionicu u sklopu projekta “4 elements 4 Kids”. Ugostili su mališane iz Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma “Miroslav Krleža” iz Pečuha s kojima su, uz Razvojnu agenciju VTA, partner na ovom projektu.

Projekt „4 Elements 4 Kids from cross border co-operation and education adjusted for pre-school children“ provodi se u okviru Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020., a vrijednost mu je 861.209,33 kune, od čega se 85 posto financira sredstvima Europske unije, dok razliku od 15 posto pokriva Grad Virovitica. Projekt će se provoditi do do 31. listopada 2018. godine, a dvjestotinjak djece predškolske dobi iz Virovitice i Pečuha će, zajedno sa svojim odgajateljima, učiti o četiri ključna elementa: vodi, vatri, zraku i zemlji.

Tema drugog druženja i radionice bila je voda gdje su mališani imali prilike u istraživačkom laboratoriju promatrati vodu i učiti o Virovitici i njenom krajoliku. – Na mikroskopima su istraživali sadržaj vode, čistoću i bakterije koje se u njoj nalaze, također su imali prilike i oslikavati s vodom, ali i vidjeti ribice u akvariju, sve kako bi im približili element vode – rekla je Anka Tomac, ravnateljica Dječjeg vrtića Cvrčak.

(www.icv.hr, M. Lukačić)