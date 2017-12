Do kraja tjedna osjetnija promjena vremena, za vikend snijeg

Prema rječima našeg meteorologa Kristijana Paljara do kraja tjedna očekujemo osjetniju promjenu vremena, a tjedan pred nama i dalje će nastaviti stvarati glavobolju kod prognoziranja meteorolozima ali i meteoropatima.

Petak će nam započeti „toplo“. Jutarnje vrijednosti temperature zraka iznad većeg dijela VPŽ očekujemo od 2°C do 7°C. Najviše dnevne od 9°C do 14°C. Zadržat će se suho, iznadprosječno toplo i vjetrovito vrijeme. Očekujemo jugozapadni vjetar umjeren na udare umjereno jak. Pogoršanje vremena očekujemo u noći s petka na subotu i tijekom subote.

Ranoranioci nagli prelazak kiše u susnježicu i snijeg očekujemo tijekom subote. Dakle tijekom ranog jutra. Vjetar će u noći s petka na subotu naglo okrenuti s južnih smjerova na sjeverne smjerove. U višim predjelima VPŽ >400 metara očekujmo snježni pokrivač >5cm. Uglavnom 5-20cm. U nižim predjelima VPŽ očekujemo dekorativan snježni pokrivač (bljuzgu). Uglavnom 1-5cm. Oborine će do sredine dana postupno prestati. Jutarnje vrijednosti temperature zraka iznad većeg dijela VPŽ očekujemo od 0°C do 3°C. Tijekom dana u padu. Uglavnom od -5°C u višim predjelima do 2°C. Tijekom večeri u osjetnijem padu. Moguća je mjestimična poledica. Tijekom nedjelje očekujemo vrlo hladno jutro.

Jutarnje vrijednosti temperature zraka iznad većeg dijela VPŽ očekujemo od -10°C u višim predjelima do -3°C. Najviše dnevne od -3°C u višim predjelima do 3°C. Zadržat će suho. Vjetar će tijekom dana postupno okretati na južne smjerove i jačati. Kao nagovještaj osjetnijeg zatopljenja kojeg očekujemo tijekom ponedjeljka i utorka, ali i novog pogoršanja vremena.

Vremenski uvjeti u tjednu pred nama gledajući s meteorološkog stajališta turbulentni. Početkom tjedna očekujemo izraženu južinu koju će sredinom tjedna kratkotrajno prekinuti pad temperature zraka, ali na kratko prije novog zatopljenja. Oborine će biti česte. Kiša,susnježica i snijeg. Vjetar promjenjiva smjera.Više o svemu u danima pred nama. Kišobrane, te odjeću i obuću za mokro vrijeme pripremimo. (www.icv.hr, kp)