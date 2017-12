Fantastičan vikend virovitičkih košarkašica – 5 pobjeda i poraz od viceprvakinja Hrvatske

Virovitičke košarkašice ovaj vikend odigrale su čak 6 utakmica i to u tri kategorije U-11, U-13 i U-15 i upisale rekordnih pet pobjeda i tek jedan poraz u konkurenciji U-11 kontra viceprvakinja Hrvatske Podravca iz Virja. Prve su na megdan izašle „frajlice“ (U-13) koje su igrale vrlo važnu utakmicu protiv Radnika iz Križevaca. Naime dvije pobjede na startu pokazale su da se Virovitičanke s pravom nadaju plasmanu na prva dva mjesta koja vode na Prvenstvo Hrvatske za što je bilo nužno pobijediti djevojke Radnika iz Križevaca.

Ponešto pod teretom važnosti utakmice „frajlice“ su krenule preplašeno što je pokazao i rezultat na poluvremenu odnosno 10 koševa za Radnik. Trener Robert Fritz pokušavao je sve no jednostavno nije išlo. Ogroman broj promašenih zicera i krivih dodavanja te nemoć u skoku vodilo je utakmicu u siguran poraz. Na sreću stiglo je poluvrijeme i treneru Fritzu nije preostalo ništa no djevojke pozvati u svlačionicu na „bistrenje glava“. Iako nismo saznali što se tamo događalo no na teren je izašla sasvim druga ekipa. Puno više htjenja i koncentracije već u trećoj četvrtini dovele su utakmicu u egal da bi u posljednjoj četvrtini prednost toliko porasla da su svoje minute dobile i najmlađe.

ŽKK Radnik Križevci – ŽKK Virovitica 43 : 54

Ištvanović, Deskar Hana., Ivačić, Kozlinger Nika 25, Kalaš, Cindrić Lucija 2, Kozlinger Lea 9, Deskar Mia 12, Marjanović, Cindrić Lana, Pejić 4, Kurjančić 2

Nedjelja je bila predodređena za turnir u Koprivnici za igračice do 11 godina starosti na kojem su nastupile dvije virovitičke ekipe i svaka odigrala po dvije utakmice. Prvo je ekipa Virovitica II odigrala svoju utakmicu protiv ŽKK Koprivnice i iznenađujuće lagano upisala pobjedu 22:5. U strijelce su se upisale sestre „Frozen“ (Lana i Lucija Cindrić), Tihana Majetić, Iva Kurjančić, Lea Ivačić i Ena Ištvanović dok su svoje prve koševe postigle Lara Černi i Bojana Vračarić no i ostatak ekipe je pokazao da im predstoji lijepa košarkaška budućnost. Svoje prve službene košarkaške minute upisale su Mirna Mrmoš, Emily i Boana Vračariić i Ella Ladović.

ŽKK Virovitica II – Koprivnica: 30:5

Ištvanović 1, Černi 2, Ivačić 2, Ladović, Baković, Prebeg, Mrmoš, Vračarić B. 1, Cindrić Lu. 7, Marjanović, Cindrić La. 11, Vračarić E., Majetić 4, Kurjančić 2, Turčinović.

Nakon njih na parket je izašla ekipa Virovitica I ili kako oni sebe vole nazivati „malci genijalci“ i to protiv djevojčica Radnika iz Križevaca. Već na startu ovog natjecanja znalo se je da je ekipa Podravca iz Virja, aktualnih viceprvakinja Hrvatske, izraziti favorit dok će se za drugo mjesto, koje vodi na Prvenstvo Hrvatske, boriti Virovitičanke, Koprivničanke i Križevčanke. Kako su „malci genijalci“ gotovo u potpunosti promijenili ekipu jer je velika većina igračica od prošle godine prešla u „frajlice“ bilo je interesantno vidjeti da li je i nova generacija spremna učiniti podvig i plasirati se na državno natjecanje. Već na startu Virovitičanke su zagospodarile parketom i pokazale da se također radi o nadarenoj generaciji. Na poluvremenu je bilo +10 da bi na kraju završilo sa velikih 20: 5.

Briljirale su Marta Leda Kalaš i Hana Deskar dok se je u strijelce upisala i osmogodišnja Alisa Lovreković. U skakačkom dijelu odličan posao odradile su Nika Pavelić i Gabrijela Pavlović. Loptu su uspješno prevodile Dora Lakota Kovač, Margareta Cenger i Nika Gverić dok su u obrani svoje zadaće besprijekorno rješavale Martina Sabo, Ena Vidović, Lara Ganić i Una Kovač koje su ujedno upisale i svoje prve službene košarkaške minute.

Virovitica I – Radnik Križevci 20:5

Pavelić, Cenger, Vidović Sabo, Kalaš 12, Ganić, Gverić, Pavlović, Kovač, Lakota Kovač, Deskar 6 i Lovreković 2

Nakon prvih odigranih susreta uslijedile su sportske igre za koje je svaki klub mogao prijaviti tri igračice. Na iznenađenje svih u finale u izvođenju slobodnih bacanja izborile su dvije Virovitičanke Dora Lakota Kovač i Petra Turčinović. U neizvjesnom finalu za nijansu je bolja bila Dora Lakota Kovač i plasirala se na završni turnir Regije koji će se održati u sklopu All star utakmice iduće godine.

Nakon natjecanja druga ekipa igrala je protiv Mladosti iz Ivanovca i lakoćom upisala pobjedu od 34-13. Ekipu je predvodio trio Lana i Lucija Cindrić i Iva Kurjančić, a koševe su postigle i Tihana Majetić, Ema Marjanović i Ena Ištvanović.

ŽKK Virovitica II – Mladost Ivanovac: 34:13

Ištvanović 2, Černi, Ivačić, Ladović, Baković, Prebeg, Mrmoš, Vračarić B. , Cindrić Lu 10, Marjanović 4, Cindrić La 8., Vračarić E., Majetić 2, Kurjančić 8, Turčinović.

Na kraju je uslijedila utakmica protiv Podravca iz Virja u kojoj pomlađene Virovitičanke jednostavno nisu imale izgleda, a nakon što je za jednu od sutkinja imenovana igračica Podravca iz Virja bilo kakvi izgledi su nestali. Naime kada u cijeloj utakmici spomenuta sutkinja ekipi iz Virja, koja igra presing, ne dosudi niti jedan prekršaj tada bilo što reći postaje suvišno. Nije ovo alibi za poraz od bolje ekipe no utakmica koja je trebala biti lijepi mali derbi na ovaj način postala je bespotrebno jurcanje preko ruba prekršaja koju domaćinski suci nisu sankcionirali. Na kraju je bilo previsokih 38:7 ponešto i zbog činjenice da su ponajbolje dvije igračice Hana Deskar i Marta Leda Kalaš završile utakmicu na klupi uslijed teških prekršaja djevojaka iz Virja koji, gle čuda, nisu ni svirani. Unatoč svemu utakmicu će zapamtiti Lara Ganić koja je postigla svoj prvi službeni koš.

ŽKK Virovitica II – Podravac Virje 7:38

Pavelić, Cenger, Vidović Sabo, Kalaš 2, Ganić 1, Gverić, Pavlović, Kovač, Lakota Kovač, Deskar 4 i Lovreković

Košarkaški vikend zatvorila je uspješno ekipa U-15 pobjedom na gostovanju u Drnju kontra DHP-a. Na ovaj način djevojke su čak istaknule kandidaturu za treće mjesto iako je kao cilj na početku sezone postavljena borba za šesto mjesto.

Utakmicu u Drnju obilježili su odlični nastupi Marte Grbac , Mije Šiljković i Lucije Vargović koje su imale dvoznamenkasti učinak, a u strijelce se upisalo čak 7 djevojaka što najbolje govori o tome da se iz utakmice u utakmicu igra sve bolje te „produžuje klupa“ što je nužno za borbu među prve tri ekipe.

ŽKK DHP- ŽKK Virovitica: 47:56

Tršek 6, Grbac 18, Đaković 2, Šiljković 13, Vargović 11, Mikulić 2, Nater 4, Tkalec, Pejić. (www.icv.hr, rc)