LIVING LIFE – 20 godina prijateljstva civilne udruge iz Engleske i slatinskih osnovnih škola

Već 20 godina zaredom civilna udruga LIVING LIFE iz engleskog grada Eastbourne-a dariva učenike slatinskih osnovnih škola paketima za Božić. U paketima nazvanima Love in box nalaze se igračke, higijenske potrepštine, slatkiši, školski pribor, vunene kape, rukavice i šalovi. Na inicijativu predsjednika udruge Micka Trotta i prijatelja sve te krasne stvari prikupljaju mali i veliki prijatelji iz osnovnih škola i baptističkih crkava grofovije East Sussex. Ove godine u prikupljanju paketića sudjelovale su Victoria, Orpington i Newhaven Baptist Church, Salvation Army Citadel, Pevensey and The Haven School, , Santander Bank, The Castle Pevensey i drugi donatori.

Od dana sv. Nikole, podijeljeni su paketi za više od 1.000 učenika do 4. razreda u svim matičnim i područnim osnovnih školama (20) slatinskog područja. Na podjeli su uz domaćina Crveni križ Slatina sudjelovali prijatelji Mick, Marjorie, Stacey, te vozači Ian, Steven, Bruce i Jerome koji su u dva kombija prešli preko 3.550 km u oba smjera po snijegom zatrpanim njemačkim i austrijskim cestama da bi obradovali slatinske mališane. Učenici su im se zahvalili malim plesnim točkama s nikolinskim i božićnim pjesmama. Već 10-tu godinu zaredom nismo zaboravili ni djecu u „izgubljenom selu“ Kladavac kraj Babine Grede.

Engleski donatori ostavili su i oko 12.000 kn za koje su kupljeni paketi hrane i higijene za 40 obitelji s puno djece. Na inicijativu slatinskih nezavisnih vijećnika građani donose igračke u Crveni križ koje su ponuđene danas na izbor djeci iz pozvanih obitelji i sve do Božića.

Crveni križ Slatina koristi priliku svim donatorima, prijateljima i volonterima, darivateljima krvi i korisnicima poželjeti sretan i blagoslovljen Božić i obilje radosti, mira i ljubavi u Novoj 2018. godini. I puno novootvorenih radnih mjesta u Hrvatskoj, ne u Irskoj.

