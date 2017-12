Nakon osjetnog zatopljenja i južine stiže zahladnjenje

Današnje jutro obilježila je iznadprosječna toplina. Područje VPŽ bila je najtoplija županija u Hrvatskoj ako ćemo gledati broj mjernih postaja. Nakon Ogulina koji je mjerio 17.8°C, Slatina je mjerila 17.4°C, Slavonski Brod 17.3°C, Virovitica 17.2°C… Inače srednji minimum temperature zraka na području Virovitice u drugoj dekadi prosinca je -1.4°C.

Temperatura zraka od 17.2°C odgovara srednjem maksimumu za treću dekadu travnja na području Virovitice. Umjereno jaki do olujni, na udare jaki olujni udari jugozapadnog vjetra tijekom jutra od 36 km/h do 66 km/h, na udare do 83 km/h iznad većeg dijela VPŽ prouzročili su dosta šteta.

Današnji temperaturni maksimum na području Virovitice iznosi je 18.1°C. Inače srednji maksimum temperature zraka za drugu dekadu prosinca je 3.6°C. Izražena zatopljenja u prosincu nisu čudo! Dešavala su se i prije. Evo podatak iz bliže povijesti. Tijekom 7. prosinca 2006. godine temperaturni maksimum iznosi je 19.7°C. Tijekom 25. prosinca 2009. godine temperaturni maksimum iznosi je 18.3°C. Apsolutni temperaturni maksimum tijekom prosinca na području Virovitice izmjeren je 17. prosinca 1989. godine 21.6°C.

Što dalje…Vjetar je tijekom kasnog poslijepodneva polako s južnih smjerova okrenuo na sjeverne smjerove. Temperatura zraka je u padu. Tako ćemo sutra tijekom jutra na području VPŽ mjeriti temperature zraka od -2°C u višim predjelima do 2°C. Najviše dnevne od 0°C u višim predjelima do 4°C. Temperature zraka u odnosu na današnje vrijednosti osjetno niže za petnaestak stupnjeva. Oborine će tijekom sutrašnjeg dana u većem dijelu VPŽ biti u obliku kiše ili susnježice. U višim predjelima očekujemo snijeg i stvaranje novog snježnog pokrivača uglavnom iznad 500 metara >5 cm. Malo mokrog snijega (bljuzge) mjestimice očekujemo i u nekim nižim predjelima županije.

Oborine će od sredine dana slabjeti i prestati, a vjetar ponovno okretati sa sjevernih na južne smjerove kao predznak novog zatopljenja koje očekujemo tijekom četvrtka. Zatopljenje ipak neće biti tako izraženo kao tijekom današnjeg dana. Tijekom petka do kraja dana očekujemo novo zahladnjene možda i novi snijeg i to ne samo u višim predjelima. A temperature zraka bez „skokova“ dakle temperature zraka primjerenije dobu godine očekujemo od subote do sredine idućeg tjedna minimalno. Više o svemu u danima pred nama. (www.icv.hr, kp)