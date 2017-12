Nikola Horvat prvi Hrvat koji je savladao Pacific Crest Trail gostovao u Virovitici

Nikola Horvat prvi je Hrvat koji je savladao pješačku rutu od Meksika do Kanade pod nazivom Pacific Crest Trail dugačku gotovo 4,300 kilometra. Svoja iskustva i priče sa 163 dana provedena u divljini Sjedinjenih Američkih Država opisao je u knjizi „Barinški Epitaf: priča s Pacific Crest Traila“ koju je predstavio virovitičkoj publici u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica. Svoje putovanje dokumentirao je i video zapisima od kojih je, u suradnji s Tinom Borovčakom, snimio dokumentarni film “Pacific Crest Trail: Tesla – Year of the Beginning” i osvojio nekoliko nagrada na filmskim festivalima. Virovitičani su tako imali prilike čuti i vidjeti film u kojemu progovara o problemima osobne i emotivne prirode s kojima se susreo na putu, kao i fizičkoj boli te ekstremnim vremenskim uvjetima koji su ga pratili na ovoj avanturi.

Godišnje na ovaj put krene 2500 ljudi, ali samo 15 posto njih uspije doći do kraja. Za to je potrebna fizička, ali i psihička snaga. – Pripremao sam se hodanjem na posao svaki dan, 13 do 20 kilometara, ali to je sve bilo po gradu i nije previše zahtjevno. Psihički se pripremiti je nemoguće, čovjek nikada nije dovoljno spreman na ono na što će naići na putu, svi izazovi, vremenske neprilike, obiteljska situacija, pa i životinje, glad i žeđ – govori Nikola, dodajući kako je na put krenuo tražeći sebe. – Kreneš tražiti nešto unutar sebe, da se ostvariš na neki način i onda se malo po malo na kraju nađeš na putu koji nadilazi i tebe i sve ono što si prije mislio – istaknuo je.

Nakon ovog uspjeha plan mu je vratiti se u Ameriku, jer kako kaže, zaljubio se u američku divljinu. – Svakako ću se vratiti, ali ću prije toga vjerojatno malo propješačiti po Hrvatskoj i vidjeti može li se što ovdje napraviti po pitanju hodanja – s osmjehom govori Nikola.

(www.icv.hr, ml)