Počela isplata 19,7 milijuna kuna proizvođačima mlijeka

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je odluku o prestanku cijepljenja goveda protiv bolesti kvrgave kože (BKK) koja stupa na snagu 1. siječnja. 2018. godine. Ove godine je do danas cijepljeno 418,778 goveda. Cijepljenje goveda može se provoditi najkasnije do 31. prosinca 2017. godine, a osam mjeseci od prestanka cijepljenja (pod uvjetom da ne bude potvrđenog slučaja bolesti), Hrvatska može zatražiti povratak statusa zemlje slobodne od bolesti kvrgave kože. Hrvatska će to i učiniti radi olakšavanja prometa goveda i nesmetanog izvoza živih životinja i mesa.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju krenula je s isplatom potpore proizvođačima mlijeka koji su isporučili mlijeko tijekom travnja 2017. i cijepili životinje protiv bolesti kvrgave kože prema ovom popisu. Naknada za pad mliječnosti kod životinja uslijed njihovog cijepljenja protiv bolesti kvrgave kože daje se proizvođačima mlijeka koji su u sustavu kontrole kvalitete mlijeka u Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji (HPA), a koji su isporučili mlijeko otkupljivačima u zadnjem referentnom mjesecu prije cijepljenja, odnosno travnju 2017. godine, u ukupnom iznosu od 19.733.587,64 kuna. Potpora se isplaćuje korisnicima na IBAN žiro računa iz Registra klijenata Agencije za plaćanja.

Podsjećamo da je u svibnju za istu mjeru isplaćeno 19 milijuna kuna naknade koja se odnosila na 2016. godinu. Ukupno će za naknadu štete zbog cijepljenja životinja protiv bolesti kvrgave kože, posjednicima životinja biti isplaćeno više od 38 milijuna kuna. (www.mps.hr)