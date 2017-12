Početak 2018. godine donosi niz novih pravila koja se odnose na vlasnike automobila

edna od najvažnijih promjena odnosi se na kupce rabljenih automobila. Oni su, naime, dosad za postupak prijenosa vlasništva morali otići kod javnog bilježnika, u policiju i poreznu upravu, a od 1. 1. sljedeće godine sve će moći obavljati na jednom mjestu.

Puno jednostavniji prijenos vlasništva nad vozilom

Konkretno, prijenos vozila moći će se obavljati u svakoj stanici za tehnički pregled vozila uz predočenje prometne dozvole i kupoprodajnog ugovora, koji ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Nadalje, usluge sudskih vještaka postat će nepotrebne, pa i u pogledu procjene vrijednosti kod oštećenih vozila.

“Mi smo sada imali mogućnost da se od strane sudskog vještaka procjenjuje realna vrijednost rabljenog vozila, pri čemu se uzima u obzir kilometraža, opće stanje vozila, stanje na tržištu, pogotovo ako je vozilo oštećeno, što je bilo nekakva relacija da se ispravno procjenjuje porez na temelju realne vrijednosti vozila”, pojasnio je sudski vještak u razgovoru za HRT.

Ukida se porez na prijenos vlasništva, uvodi se nova pristojba

Prema novoj uredbi o tarifama, pristojba će se računati samo na temelju starosti vozila i snage motora, bez obzira na oštećenja. S druge strane, ukida se porez na prijenos vlasništva od 5 posto, a uvodi se pristojba koja bi trebala biti dosta jeftinija.

Sam iznos te naknade vlada je prošli tjedan utvrdila uredbom, a kreće se od jedne kune po kilovatu (KW) za automobile starosti od 21 do 30 godina do 50 kuna po KW za aute do jedne godine.

Konkretno, procjenjuje se da će pristojba koja će se na prijenos vozila plaćati nakon 1. siječnja biti na razini 50 posto vrijednosti još uvijek važećeg poreza od 5 posto.

Po podacima Ministarstva financija u 2016. je bilo izdano oko 210 tisuća rješenja s osnova trošarina na promet rabljenih vozila, što je proračunu donijelo 194 milijuna kuna, dok se u idućoj godini s osnova upravne pristojbe očekuje upola manji prihod, odnosno oko sto milijuna kuna manje.



Ukida se tehnički za nove automobile

Od 1. siječnja 2018. ukida se i tehnički pregled za potpuno nove automobile, pa bi tako prva registracija novog vozila trebala pojeftiniti za oko 250 kuna.

Iz Ministarstva financija su prošli tjedan najavili kako bi sredinom siječnja moglo doći i do promjena u oporezivanju prilikom nabave novih automobila, odnosno donošenje uredbe prema kojoj bi od oporezivanja po vrijednosnom kriteriju u cijelosti izuzeli vozila čija je prodajna cijena s PDV-om niža od 150 tisuća kuna, a takvih je oko 65 posto svih novih prodanih vozila. (index.hr)