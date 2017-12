Prve snježne pahuljice ove zime na području Virovitice.

Tijekom današnjeg dana veći dio VPŽ posjetile su snježne pahuljice. U istočnim i južnim (podpapučkim predjelima i na Papuk) predjelima VPŽ formirao se tanji snježni pokrivač >1cm. Uglavnom 1-3cm. Na području grada Virovitice zabilježen je snježni pokrivač u tragovima <1cm. Snijeg se na području grada Virovitice u prosjeku prvi put pojavljuje tijekom studenog 2 puta, prosinca 7 puta, siječnja 10 puta, veljače 8 puta, ožujka 3 puta i travnja 1 put. Prosječno tijekom zimske sezone imamo 31 dan sa snijegom. Tijekom jučerašnjeg dana na području Virovitice i okolice imali smo prvi studeni dan ove zimske sezone. U prosjeku tijekom prosinca imamo 6 studenih dana.

Što su studeni dani?

Studeni dani su dani kada je temperatura zraka tijekom svih 24h niža od 0°C. Nove slabe oborine na granici kiše i snijega očekujemo do kraja sutrašnjeg dana te u noći s ponedjeljka na utorak i tijekom utorka. Mjestimičan dekorativan snježni pokrivač neka ne iznenadi. Ali ništa puno! Jutarnje temperature zraka očekujemo od -4°C početkom tjedna do 7°C tijekom petka i subote. Najviše dnevne od 0°C krajem tjedna do 11°C ili koji stupanj više tijekom petka. Vjetar slab do umjeren južnih smjerova. Tijekom subote u okretanju na sjeverne smjerove.U tjednu pred nama tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu sumaglicu ili maglu, pa obratite pažnju na to. Svi se pitaju kada možemo očekivati neke obilnije oborine? Na osnovu trenutnih izlaza prognostičkih modela, još tijekom petka se pojavio „signal“ za češće i rasprostranjenije oborine na samom kraju tjedna te u dane vikenda koji je pred nama.Teško je reći vrstu oborina koji bi mogao biti.

Pratim, što bude u danima pred nama. Snjegoljupci strpljen spašen. Velika je vjerojatnost hvale vrijednog snježnog pokrivača (>10cm) tijekom prosinca. (www.icv.hr Kristijan Paljar, foto: arhiva)