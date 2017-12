Susret u Matici s književnikom, dramaturgom i glumcem Robertom Roklicerom

Ogranak Matice Hrvatske Virovitica u svojim je prostorijama održao susret s književnikom, dramaturgom i glumcem Robertom Roklicerom, od nedavno žiteljem našeg kraja. Iako rođeni Vukovarac, gdje je živio svojih prvih 14 godina, Robert Roklicer tvrdi da su mu sjećanja na Vukovar maglovita te da se više sjeća vremena koje je proveo u Njemačkoj, Austriji i Zagrebu gdje je donedavno živio. Odnedavno živi u naselju Gaćište u općini Suhopolje, a razlog tom,e kako je naveo, je seoski mir neophodan za književni rad, kojeg u velikom gradu poput Zagreba nije imao. Objavljeno mu je 11 knjiga, a susret u Matici iskoristio je za čitanje poezije iz vjerojatno najdraže mu knjige pod nazivom “Underground”. Po svemu sudeći, poezija iz te knjige najviše govori o njemu i njegovima razmišljanjima, gorka, kao i dijelovi njegovog života, s obzirom na to da iza sebe ima dva neuspjela braka.

Sve to ispričano je na ležeran način s velikom dozom crnog humora, životno i “bez muljanja”, kao što je to činio jedan od njegovih omiljenih pisaca Charles Bukowski. Sve nazočne u Matici razveselio je informacijom da će se u Virovitici u caffe baru “Cug” od 23. prosinca svakog petka od 20 sati održavati večeri poezije na kojima će sudjelovati poznati književnici, glumci i glazbenici, a sve to u organizaciji udruge “FRiKK” koja okuplja ljude iz svijeta filma, radija, kazališta i književnosti. “Susret u Matici”, koji je održan u sklopu manifestacije “Prosinac u gradu”, vodio je Virovitičanin Dražen Bunjevac Bera, a Robertu Rokliceru zahvalu za sve ono što čini za virovitičke ljubitelje pisane riječi, uputio je gradski pročelnik za društvene djelatnosti Alen Bjelica.

(www.icv.hr, bs)