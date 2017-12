Sveti Nikola najavio dolazak djeci s područja općine Sopje

Draga djeco očistite svoje čizmice jer u posjet vam dolazi sveti Nikola. Tako je svoj dolazak, kao i svake godine do sada najavio sveti Nikola. Stoga budite spremni i dočekajte ga veseli, a on će vam podijeliti poklone. Sveti Nikola svoj dolazak je najavio u srijedu 6.prosinca od 9 ujutro u školi u Josipovu, 10 u školi u Novakima, 11 sati u školi u Vaškoj, te u 16 sati u velikoj Sali općine Sopje gdje će biti podijeljeni pokloni za djecu iz Sopja, Gornjeg Predrijeva, Nove Šarovke, Grabića i Španata. Stoga, pozivaju se svi roditelji da dođu sa djecom starosti do 10 godina da dođu na priredbe diljem općine Sopje na druženje sa svetim Nikolom koji će im podijeli poklone