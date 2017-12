U tijeku su upisi u predškolu u Dječji vrtić Suhopolje

Dječji vrtić Suhopolje poziva sve roditelje predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole. Program je predviđen za djecu rođenu od 1. travnja 2011. do 31. ožujka 2012. godine. Program predškole je besplatan i obvezan za svu djecu prije polaska u Osnovnu školu. Upisi traju do 15. siječnja 2018. godine a obrazac Zahtjeva za upis može se preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića Suhopolje te na Internetskoj stranici Općine Suhopolje. Predškola će se odvijati od 1. veljače do 31. svibnja 2018. godine.

(www.icv.hr,ml; foto: suhopolje.hr)