URED NA ČETIRI KOTAČA: Damir Furdić brusi noževe i škare, otvara gotovo svaka vrata i spašava zaključane mališane

Brušenje noževa i škara, izrada i kopiranje ključeva, ali i hitne intervencije svakodnevica su za Damira Furdića (50), dobro znanog virovitičkog bravara. Naime, Ključarski obrt Furdić obiteljski je posao koji su Damir i njegova obitelj preuzeli prije šest godina od njegovog bratića nakon što je otišao u mirovinu.

– Moj bratić je ovaj posao pokrenuo prije dvanaestak godina, a budući da smo jako bliski, kada je odlazio u mirovinu nagovorio me da preuzmemo i nastavimo taj posao – kaže Damir, prisjećajući se svojih radnih početaka.

Zanat je to koji se prenosi samo s koljena na koljeno.

– Prije nego što sam preuzeo obrt, išao sam kod bratića i učio od njega, jer za ovakav posao nema škole – kaže Damir.

Ono što Ključarski obrt Furdić čini još posebnijim je pokretna radionica koju svakodnevno možete vidjeti u gradu. Jedina je u našoj županiji i među rijetkima u Hrvatskoj. Upravo zahvaljujući tome ovaj obrt se može pohvaliti brzinom i ažurnosti u svom poslu, koji je ponekad uistinu vrlo stresan i u kojem je važna svaka minuta.

SPAS U GLUHO DOBA NOĆI

– Svakakve situacije smo imali, intervencije kod smrtnih slučajeva, kada netko padne u nesvijest, kada se dijete zaključa u sobu ili kuću – priča nam Damir o čestim situacijama od životne važnosti. – Ponekad nas ljudi zovu i u noći, da ne mogu van iz stana. Neki se uspaniče kada ne mogu van jer imaju strah od zatvorenog prostora. To su najčešće stariji ljudi i čim zovu, odmah moramo na intervenciju – ističe Damir F.

U okolici, odnosno od Pitomače do Slatine, gotovo nema bravara pa oni pokrivaju ogromno područje. To ne bi bilo moguće bez plavog kombija opremljenog raznim strojevima i uređajima. Osim ključarenja ova mala pokretna radionica spremna je i za brušenje noževa, škara… Budući da je sezona kolinja u punom jeku, za obitelj Furdić to znači pune ruke posla.

– Svake godine u studenom, kada zahladi i počnu kolinja, imamo gužvu i strku oko dva tjedna – kaže Damir, radeći pritom neprestano za strojem. U vrijeme pripreme kobasica, šunki i odrezaka, ovom vrijednom brusaču dnevno kroz ruke prođe i do 50 noževa. Nakon kolinja, stiže nova sezona: šišanja ovaca.

– U proljeće kreće šišanje ovaca pa imamo puno škara za brušenje – kaže Damir, dodajući da su ključevi uvijek aktualni “jer se često i lako gube”.

Vrsta posla kojom se ovaj obiteljski obrt bavi rijetka je u Hrvatskoj pa su stoga i cijene prilagođene tržištu i gotovo se ne mijenjanju. Tako ćete, primjerice, brušenje jednog noža u Ključarskom obrtu Furdić platiti 10 kuna, a izrada ključa je 15, odnosno 10 za manje ključeve. Kodirani ključevi za automobile dosta su skupi sami po sebi pa će vas njihov gubitak i izrada novog stajati 200, a mijenjanje protuprovalne brave i do 350 kuna.

Nadalje, cijena intervencije i izlazak na teren ovisi o situaciji i kreće se od 80 do 150 kuna, kaže naš sugovornik. No, mnogo je situacija u kojima “zažmiri” kada dođe red za plaćanje, znajući kako ljudi žive, pa ključ pokloni ili besplatno izbrusi nož ili dva. (www.icv.hr, žđ, foto: Matija R.)