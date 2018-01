Uvode se pojedinačne ulaznice na Jankovcu

Godina na izmaku, 2017., je zasigurno jedna od najznačajnijih za Park prirode Papuk. Ove godine Park slavi svoju punoljetnost, a prošlo je i 10 godina otkako je Papuk postao prvi geopark u Hrvatskoj pod zaštitom UNESCO-a. Ostvarena je rekordna posjećenost Parka, a u tijeku je i nekoliko projekata sufinanciranih od strane europskih fondova među kojima je najznačniji projekt Geo priče UNESCO geoparka.

Najjači turistički adut svakako je Park šuma Jankovac koja i ove godine privlači najveći broj posjetitelja. Jankovac je jedna od najljepših gorskih dolina, bogata hladnim izvorima i bistrim potocima, okružena stoljetnim bukvama slavonske šume. Zbog izuzetnih prirodnih ljepota koje nigdje više ne možemo naći u Slavoniji, Jankovac je 1955. godine proglašen zaštićenom park-šumom.

Turistička ponuda Park šume Jankovac u proteklih 18 godina uvelike je obogaćena. Prije svega, potrebno je istaknuti Grofovu poučna stazu uz Planinarski dom, Jankovačka jezera i slap Skakavac s poučnim pločama koja je svojedobno dobila nagradu Zeleni cvijet Hrvatske turističke zajednice kao najbolja u kategoriji originalne turističke destinacije kontinentalne Hrvatske. Staza je 2014. godine prilagođena tako da su postavljeni pontoni /proširenja i tako je postala pristupačna osobama s invaliditetom. Također su postavljenje poučne ploče na Brailleovom pismu za slijepe i slabovidne, a za najmlađe posjetitelje uređeno je dječje igralište.

Otkako je prije 18 godina osnovana s ciljem zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja, Javna ustanova Park prirode Papuk ostvarila je značajan napredak na brojnim područjima.

Tako je, osim u zaštitu prirode koja je primarna, Park mnogo uložio u izgradnju turističke infrastrukture koja je obogaćena i unaprijeđena s ciljem kako bi se u ovom zaštićenom području unaprijedili standardi u pružanju usluga posjetiteljima. S obzirom na to da su do sada ulaznicu na čitavom području Parka plaćale samo organizirane grupe (25,00 kn odrasli, 20,00 kn djeca, planinari i umirovljenici), Ustanova, radi ujednačavanja statusa posjetitelja, od sljedeće godine uvodi plaćanje pojedinačnih ulaznica i to samo za područje Park šume Jankovac, a cijena ulaznice će iznositi simboličnih 10,00 kuna, dok će djeci biti omogućen besplatan ulaz. U cijenu će ulaznice biti uključen turistički obilazak Grofove staze uz stručnu pratnju i promotivni letak.

Novim cjenikom uređeni su i potpuno novi edukativni programi prilagođeni potrebama različitih kategorija naših posjetitelja. Učenici osnovnih i srednjih škola u Požeško-slavonskoj i Virovitičko podravskoj županiji i dalje će po prihvatljivijim uvjetima uživati u ljepotama Jankovca, a u narednom razdoblju planira se slična suradnja i sa školama iz svih pet slavonskih županija .

– Kroz višemilijunska ulaganja koja su ostvarena u proteklom razdoblju na širem području Parka prirode Papuk, a posebice u Park šumi Jankovac, kao i kroz više od 20 milijuna kuna koje ćemo uložiti u naredne dvije godine upravo na Jankovcu, ova buduća simbolična naknada naših posjetitelja daje trajni doprinos zaštiti i očuvanju prirode na području našeg najvećeg slavonskog bisera kojeg moramo sačuvati za sve buduće generacije – rekao je Alen Jurenac, ravnatelj Parka.

Do sada najveći ostvareni infrastrukturni projekt predstavlja objekt Eko-točka Jankovac. Posjetiteljima je tako stavljena na raspolaganje dvorana s 40 mjesta za održavanje raznih prezentacija, konferencija I edukativnih programa. U objektu se nalazi suvenirnica i sanitarni čvorovi koje posjetitelji mogu besplatno koristiti, tako da Eko točka u potpunosti zadovoljava sve potrebe suvremenih turista.

– Više od četrdeset godina pohodim inozemna i domaća gorja i iskustveno mogu reći da sam na dosta lokacija plaćao ulaznicu ili neki oblik naplate boravka u prostoru. Negdje je to popraćeno dobrom infrastrukturom na terenu , a negdje pak stručnom i inom logistikom. U granicama Parka prirode Papuk do sada se, po važećem cjeniku, plaćala “planinarska” pojedinačna ulaznica na cijelom zaštićenom području i to po cijeni od 20,00 kuna. Sada će taj pojedinac plaćati 10 kuna i to samo u području Park šume Jankovac, a obilazak izvan tog područja je besplatan. Vrijeme je da se i ostali dijelovi Parka prirode Papuk odnosno Geoparka Papuk započnu valorizirati – istaknuo je Miroslav Mesić, dugogodišnji planinar i čuvar prirode u Parku.

Ovim projektom i novom turističkom infrastrukturom Park prirode Papuk želi omogućiti kvalitetan suživot čovjeka i prirode, staviti zaštićena područja u funkciju održivog razvoja te podići turistički potencijal ovog zaštićenog područja u korist lokalne zajednice.

Na kraju valja istaknuti da smo kroz radne sastanke održane s našim dionicima sa šireg područja Parka, kroz koje smo predstavili sva dosadašnja i buduća ulaganja, dobili punu podršku u provedbi budućih projekata. (www.pp-papuk.hr)