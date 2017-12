Veličanstven Božićni koncert u župnoj crkvi Presvetoga Trojstva u Čačincima

Svatko tko je bio, čuo i osjetio, potpuno se uživio u viđeno, rekao je da je neopisivo, briljantno i jedinstveno. Ovo je samo dio onoga što se moglo osjetiti na veličanstvenom Božićnom koncertu u župnoj crkvi Presvetoga Trojstva u Čačincima koji je organizirala Turistička zajednica, a pokroviteljstvo potpisala Općina Čačinci. Niz vrhunskih glazbenika, isključivo Čačinčana, solistice Tamara Prelog, Nives Maričić, Mirjana Dadić-Kraljik i Emilija Galošević, solist Marin Milovac, Čačinački tamburaši, župni zbor te pjevačka skupina KUD-a Čačinci predvođena voditeljem o solistom Miroslavom Šarićem, oduševili su svakom izvedenom skladbom, a kada je voditeljica programa Lora Vukušić pričala događanja rođenja Isusa Krista, Sveta Obitelj koju je utjelovila čačinačka obitelj Ugarković, prošetala se crkvom uz pratnju malih Anđela te podijelila osjećaje s nazočnima:

-Hvala svima od srca koji su uložili ogroman trud u organizaciju ovog sjajnog koncerta. Čačinci uistinu imaju vrhunske glazbene i scenske umjetnike koji imaju poseban osjećaj pripremiti ovakvu priredbu za svoje mjesto. Hvala svim izvođačima koji su nas oduševili, obitelji Ugarković koja je sa svojim malim djetetom utjelovila Svetu Obitelj i mještanima Čačinaca i okolice koji su došli u iznimno velikom broju i podržali ovu našu Božićnu priču. Siguran sam da je ovo svim Čačinčanima najljepša Božićna čestitka, am i ćemo se svi zajedno truditi da naše sjajne umjetnika spojimo u više ovakvih koncerata tijekom godine jer oni to itekako zaslužuju. – rekao je zamjenik načelnika općine Čačinci Alen Jurenac koji je nazočio priredbi. Na kraju koncerta svi izvođači zajedno podigli su na noge nazočne izvedbama pjesama Narodi nam Kralj Nebeski pa potom i popularnih Od Božića do Božića i Zvončići:

-Prelijepo je što se ovakav događaj odvija u našoj župnoj crkvi i zapravo sam ponosan što sam dio ove župe. Nadam se da će ovi sjajni mladi ljudi već za Uskrs pripremiti nešto slično da zajedno uživamo. Neka je svima blagoslovljen i sretan Božić. – rekao je na kraju koncerta novi, župnik čačinački Nedjeljko Androš. Treba svakako reći da su u župnoj crkvi postavljene i prekrasne jaslice koje je napravio Stjepan Jagarinac iz Humljana podarivši tako svojoj općini još jednu posebnost i jedinstvenost.

