Vremenski uvjeti i dalje imaju simptome „gripe“

Prema riječima našeg meteorologa Kristijana Paljara, nakon osjetnijeg zahladnjenja i prvog ovosezonskog snijega na području Virovitice pred nama je osjetnije zatopljenje koje će potrajati do utorka. Zatim pad temperature zraka na kratko tijekom srijede. Novo izraženo zatopljenje očekujemo tijekom četvrtka i petka. Tijekom subote do kraja dana očekujemo novo osjetnije zahladnjenje koje bi moglo potrajati…

Snjegoljupci uživajte još sutra u preostalom snježnom pokrivaču, ako ne u nižim predjelima VPŽ, onda u višim. Na Jankovcu te visinama iznad 500 metara snježni pokrivač danas je bio uglavnom 10-30 cm. Tijekom utorka očekujemo osjetnije zatopljenje „snjegožder“. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu sumaglicu ili maglu.

Tijekom ponedjeljka i utorka očekujemo suho i stabilno i iznadprosječno toplo vrijeme. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 3°C do 12°C tijekom petka. Najviše dnevne od 10°C do 17°C ili koji stupanj više tijekom petka. Vjetar umjeren do jak južnih i jugozapadnih smjerova. Pogoršanje vremena očekujemo tijekom noći s utorka na srijedu i tijekom srijede. Vjetra će s južnih smjerova naglo okretati na sjeverne smjerove. Oborine će biti u obliku kiše dok bi samo viši predjeli VPŽ mogli dobiti nešto malo susnježice.

Tijekom četvrtka očekujemo suho i stabilno vrijeme. Vjetar u okretanju sa sjevernih smjerova na južne, kao predznak nove promjene vremena. Od petka do nedjelje očekujemo nove oborine. U početku će oborine biti u obliku kiše, koja će s padom temperature zraka tijekom subote i nedjelje naglo prelaziti u susnježicu i snijeg. Gdje i koliko će snijega biti, više o svemu u danima pred nama. (www.icv.hr, kp)