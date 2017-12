Zavod za javno zdravstvo objavio deveto izdanje vodiča za mlade „Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji“ i obilježio deset godina ovoga projekta

Više od deset godina za redom stručnjaci iz Virovitičko-podravske županije razvijaju projekt „Iskoristi dan“ kojemu je cilj pomoći mladima da osvijeste važnost organizacije vlastitog slobodnog vremena. Projekt koji je 2007. godine pokrenut iz Slatine, a potom se sljedeće godine nastavio provoditi i u Virovitici, devetu se godinu za redom od tada provodi i na cjelokupnom području Virovitičko-podravske županije pod nazivom “Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji”.

Ishodište ovoga projekta jest istraživanje o pušenju, alkoholu, kockanju, drogama i slobodnom vremenu koje je među učenicima osnovnih i srednjih škola u Virovitičko-podravskoj županiji provedeno od školske godine 2004./2005. do školske godine 2013./2014. i koje je ukazalo na važnost i potrebu kvalitetnije organizacije slobodnog vremena djece i mladih. Isto je istraživanje tijekom akademske godine 2014./2015. provedeno i među studentima Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.

Slijedom toga, stručnjaci Povjerenstva za suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitičko-podravske županije (prim. mr. sc. Miroslav dr. Venus, Siniša Brlas, prof. i mr. sc. Vesna Šerepac, dipl. ped.) pokrenuli su ideju izrade vodiča „Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji“ koji informira mlade o mogućnostima uključivanja u raznolike sportske, društvene, vjerske i ine sadržaje u svim gradovima i općinama naše županije. Ovo je jedinstveni vodič ove vrste u Republici Hrvatskoj i u više je navrata do sada kao primjer dobre prakse predstavljen diljem naše zemlje. U realizaciji ideje već godinama motivirano pomažu i učenici i voditelji školskih preventivnih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama u Virovitičko-podravskoj županiji, a javnim je pozivom u izradu dopunjenih izdanja uključena i šira javnost u našoj županiji.

Vodič ove godine ima deveto, izmijenjeno i dopunjeno izdanje i namijenjen je svima, ali će biti podijeljen učenicima sedmoga razreda osnovnih škola u Virovitičko-podravskoj županiji (bit će im podijeljen prije odlaska na zimski odmor učenika) i studentima prve godine Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Starije generacije učenika i studenata vodič su već dobile ranijih godina.

Vodič je i ove godine financiran sredstvima Ministarstva zdravstva, i to iz novoga projekta pod nazivom „Zajedno snažniji u borbi protiv ovisnosti“. Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije.

Predstavljanje vodiča održano je u petak 15. prosinca 2017. godine u 9.30 sati u Virovitičko-podravskoj županiji, a nazočio mu je i stručni recenzent vodiča i vanjski evaluator projekta prof. dr. sc. Josip Burušić. Ovom se aktivnosti ujedno i tradicionalno privodi završetku obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti (koji se svake godine obilježava od 15. studenog do 15. prosinca).

Izdavač vodiča “Iskoristi dan u Virovitičko-podravskoj županiji” je Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, autori su prim. mr. sc. Miroslav dr. Venus, mr. sc. Vesna Šerepac, dipl. ped. i profesor psihologije Siniša Brlas, a vodič je u elektronskom obliku dostupan na www.zzjzvpz.hr.

