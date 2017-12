Zima „bez zime“ do daljnjega, za doček Nove godine suho i stabilno

Upitali smo našeg meteorologa Kristijana Paljara što možemo očekivati od vremena do kraja godine.

Tijekom srijede i dalje očekujemo iznadprosječno visoke temperature zraka, zadržat će se suho. Vjetar i dalje južnih smjerova. Tijekom četvrtka očekujemo pogoršanje vremena, povremenu kišu ili susnježicu u noći s četvrtka na petak. U višim predjelima VPŽ očekujemo susnježicu i snijeg. Na visinama >400 metara očekujemo formiranje snježnog pokrivača. Vjetar u naglom okretanju s južnih na sjeverne smjerove. Temperature zraka u padu. Od petka do nedjelje trebalo bi se zadržati suho i stabilno vrijeme. Vjetar u okretanju na južne smjerove. A temperature zraka u postupnom porastu. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu sumaglicu ili maglu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -5°C tijekom subote do 7°C tijekom četvrtka. Najviše dnevne od 4°C tijekom petka do 14°C ili koji stupanj više tijekom srijede.

2018. godina

Po trenutnim prognostičkim izračunima vremenski uvjeti ići će na ruku svima koji planiraju doček Nove 2018. godine na otvorenom. Oborine ne očekujemo, a temperature zraka u većem dijelu VPŽ očekujemo oko 5°C ili koji stupanj više.

Prognostički izlazi trenutno ne „crtaju“ zimski vremenski scenarij tako skoro…

Očekivane anomalije/odstupanje temperature zraka u odnosu na višegodišnji prosjek (1981-2010.). Od 26.12.2017. godine do 09.02.2018. godine.

Vjerojatno će se prognostički izlazi mijenjati, ali ovako trenutno izgledaju. Iznadprosječno toplo vrijeme očekujemo iduća 45 dana. (www.icv.hr, kp)