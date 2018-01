4. Međunarodni zimski No limit kup (U11): No Limit četvrti, Ivano Lazić najbolji strijelac

U subotu, drugog dana četvrtog međunarodnog zimskog No limit kupa u sportskoj dvorani osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić u Virovitici igrale su ekipe U – 11. Domaćini su pobijedili u skupini Suhopolje 11:0, Kecsa Szigetvar 3:0 i Podravac iz Virja 5:0. U četvrt završnici ponovno su se susreli sa Kecsom iz Szigetvara bilo je uzbudljivo do same završnice, ali je na kraju bili uvjerljivih 4:0. U poluzavršnici su nesretno izgubili od Bjelovara 4:5, nakon udaraca se šest metara. Nakon dvadeset minuta rezultat je bio 1:1.

U susretu za treće mjesto od No limita uspješnija je bila ekipa Beta iz Donjeg Miholjca rezultatom 4:0. Najbolji strijelac turnira bio je Ivano Lazić iz nogometne akademije No limit. Suhopolje se plasiralo u četvrt završnicu ali je izgubilo od Bjelovara 0:4.

Nagrade i medalje najboljim ekipa i pojedincima su podijelili Virovitičko podravski župna Igor Andrović i dožupan Marijo Klement U nedjelju trećeg dana turnira igra uzrast U – 13, a turnir počinje u 9 sati. (www.icv.hr, mš)