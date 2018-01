Četvrti međunarodni zimski No limit kup (U13): Dvije selekcije No limita zaustavljene u četvrt završnici

U nedjelju, trećeg dana četvrtog međunarodnog zimskog No limit kupa u sportskoj dvorani osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić u Virovitici igrale su ekipe uzrasta U – 13. Ekipa No limit 2005. godište u skupini je pobijedila Suhopolje 2:0, a izgubila od Garića iz Garešnice 0:2 i Slavena iz Koprivnice 2:4. Selekcija No limita rođena 2004. godine u skupini je pobijedila Podravac iz Virja 2:0, a izgubila od Hajduka iz Pakraca 0:1 i od Belupa iz Koprivnice 2:3. U četvrt završnici selekcija No limita rođena 2005. godine izgubila je od Belupa iz Koprivnice 0:2, igrači rođeni 2004. godine su odigrali s osječkim Mursa transom 1:1. Nakon izvođenja šesteraca bolji su bili Osječani 5:4. Malo je nedostajalo za ulazak u poluzavršnicu, jer su domaći igrači vodili veći dio utakmice i propustili nekoliko stopostotnih prigoda. (www.icv.hr, mš)