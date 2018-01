Ekumenski susret pravoslavnih i katoličkih vjernika u Slatini

U crkvi svetog Josipa u Slatini za velik broj katoličkih i pravoslavnih vjernika održano je Središnje biskupijsko ekumensko bogoslužje koje su zajedno služili biskup Antun Škvorčević i episkop Jovan Ćulibrk pod sloganom Desnica Tvoja, Gospodine, snagom se prodiči.

U svojoj homiliji episkop Jovan je rekao: – Na današnji se dan ovdje srećemo kao braća koja gledajući vaša lica vidimo Boga svoga, onoga Boga koji jeste jedna Crkva, i ova hrana, kojom se potvrđuje ovo čudo našeg trpljenja, našeg bratstva, jeste ova hrana koja nam je istinska otadžbina, istinska domovina, istinsko naše stanište, jedno jedino mjesto, a to je tijelo i krv i ovako ćemo do Boga, na svetoj liturgiji, na svetoj misi, to je naš dom, naše istinsko mjesto obitavanja, naš istinski grad, naš nebeski Jeruzalem. Taj grad jeste onaj u kome živimo, u kome smo danas, u kome jedni druge blagoslivljamo, jedni druge sretamo, u kome nema tijela i krvi, u kome nema kruha, nema Srbina ili Hrvata, Čileanca ili Australijanca, nego je sve Hristos, napaćeni Bog koga danas slavimo. Hvala vam, draga braćo i sestre, što sam vam se mogao obratiti. Hvala preuzvišenom biskupu i bratu na mogućnosti da govorim o Evanđelju da govorim Evanđelje, da praštam i da mi bude oprošteno.“

Na kraju Molitve za jedinstvo kršćana biskup Antun Škvorčević čestitao je episkopu Jovanu blagdan kao i nadolazeći njegov imendan prigodnim riječima i poklonima.

(www.icv.hr, žf)