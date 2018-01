HPD PAPUK VIROVITICA OTVORIO NOVU PLANINARSKU GODINU: Više od šezdeset planinara iskoristilo “proljetni” vikend za uživanje u Bilogori

Iznadprosječna temperatura i lijepo sunčano vrijeme proteklog vikenda izmamilo je u prirodu brojne izletnike i ljubitelje boravka na otvorenom. Odlični vremenski uvjeti pomogli su Hrvatskom planinarskom društvu “Papuk” iz Virovitice da organizira do sada najbrojniju tradicionalnu šetnju Bilogorom povodom blagdana Sveta tri kralja. Na oduševljenje Vladimira Subote, predsjednika Društva, čak 62 ljubitelja prirode okupilo se u nedjelju kod planinarske kućice “Brusovi”.

– Već desetak godina organiziramo ovu šetnju, njome otvaramo godinu. Svi su uvijek dobrodošli, a odaziv ove godine bio je odličan – rekao je Vladimir Subota, dodajući kako je 55 planinara krenulo u šetnju, a on je uz pomoć preostalih članova i sudionika bio zadužen za pripremanje graha kako bi se planinari nakon povratka mogli okrijepiti. Ono čime je predsjednik Društva izuzetno zadovoljan je odaziv mladih, kojih je sve više.

– Puno nam znači što su mladi prepoznali i uključili planinarenje i boravak u prirodi u svoj život – govori V. Subota.

Pješačka ruta ove tradicionalne planinarske šetnje uobičajeno je duga od 8 do 10 kilometara, a ove godine ulogu vodiča preuzeo je Tomislav Kovač, koji je šetnju dodatno začinio, učinio je mrvicu zahtjevnijom, no izuzetno zanimljivom.

– Bilo je lijepo i toplo vrijeme pa je šetnja bila nešto duža, ali ne i prezahtijevna. Prehodali smo 13 kilometara i svi su izdržali do kraja – rekao je Tomislav Kovač, dodajući kako nisu šetali isključivo označenim planinarskim stazama, već je u rutu dodao i prolazak kroz šumu i šumske ceste.

Kao razlog velikog odaziva Tomislav navodi održavanje Opće planinarske škole, koja je privukla veliki broj mladih.

– Član sam ovoga društva tri godine. Kada sam došao, bio sam najmlađi, a sada je mladih puno više – rekao je Tomislav, koji je ljubav prema planinarenju proširio i na svoje prijatelje.

Na nedjeljnoj planinarskoj šetnji sudjelovali su planinari svih dobi, od 6 do 75 godina. Hrvatsko planinarsko društvo “Papuk” uvijek rado prihvaća nove članove, a svake nedjelje organiziraju druženja i planinarske šetnje.

– Nedjeljom se okupljamo kod planinarske kućice “Brusovi” i ovim putem pozivamo sve ljubitelje prirode da nam se pridruže – rekao je Tomislav K., dodavši kako su i psi više nego dobrodošli. Jer, čest sudionik planinarskih šetnji je i njegova biglica Vendi, koja je i ovoga puta s planinarima prelazila šumske prepreke i promatrala prekrasne obronke Bilogore.

(www.icv.hr. M.Lukačić; foto: T.Kovač)