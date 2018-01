Hrvatska nogometna reprezentativka Martina Šalek vraća se svojoj najvećoj ljubavi

Jedna od ponajboljih sportašica u orahovačkoj sportskoj povijesti je sjajna nogometašica Martina Šalek. Iako su joj samo 23 godine, Martina je igračica ŽNK Osijek, hrvatska nogometna reprezentativka i jedna od najboljih nogometašica u Hrvatskoj.

Godinama pruža sjajne partije, po ocjenama u Hrvatskoj ligi i reprezentaciji konstantno je među najboljima. No 2017. godinu, nažalost, neće pamtiti po dobrome: u veljači je u bezazlenom pripremnom ogledu protiv mlađe kategorije NK Osijek zadobila tešku ozljedu koljena.



ČETIRI TJEDNA NA ŠTAKAMA

– Puknuo mi je križni ligament i lateralni menisk, nezgodna ozljeda koja je odmah zahtijevala operaciju. Operirao me dr. Zelić u Osijeku i nakon toga je krenula rehabilitacija. Četiri tjedna sam bila na štakama. Bilo mi je to najteže razdoblje jer sam navikla cijeli život biti u pokretu, trčati. No, stisnula sam zube, znala sam da moram biti uporna i strpljiva i to me držalo, a posebno želja da se ponovno vratim na teren – kazala nam je Martina o svojoj borbi za povratak u formu.

Danas je dobro, ističe da redovno vježba u teretani i jača mišiće oko koljena kako bi bilo što stabilnije.

– Trenutno sam u svojoj Orahovici, s obitelji koja mi je uz moje prijatelje i suigračice najveća podrška – ganuto kaže Martina te ističe kako joj je najteže bilo gledati utakmice svog Osijeka i Hrvatske reprezentacije bez nje i njene šesnaestice na leđima.

NEDOSTAJU JAKE UTAKMICE

– Gledam kako cure igraju i ne mogu im pomoći. Posebno mi je bilo teško u kvalifikacijama za Ligu prvaka kada sam s tribina gledala posljednju utakmicu u kojoj nam je trebala pobjeda protiv islandskog Stjarnana za plasman u daljnje natjecanje. Cure su se hrabro borile, a ja sam toliko vikala i navijala, došlo mi čak i da s jednom nogom uletim u teren i pomognem. Na kraju smo izgubili s 1:0 i nismo uspjeli proći dalje, no cure zaslužuju svaku pohvalu – kaže Martina.

Na pitanje što se događa Osijeku u Europi nakon dominacije u HNL-u, Martina nam je spremno odgovorila:

– Uvijek nedostaje ono nešto. Ne podcjenjujem niti jednu ekipu u Hrvatskoj. Mislim da nam trebaju jače pripreme, puno jakih utakmica, možda čak i neka vrsta regionalne lige, jer ima sjajnih ekipa u zemljama koje su nam blizu. Na primjer, subotički Spartak. Hrvatski ženski nogomet definitivno ima potencijal, čak sam mišljenja da smo taktički u rangu ponajboljih europskih momčadi, no fizički to ne možemo pratiti. Nadam se i vjerujem da će HNS prepoznati naš potencijal i dati nam bolje uvjete za pripremu, kako nama tako i drugim ekipama, jer pojačavanjem ostalih ekipa u Hrvatskoj i mi postajemo jači – smatra reprezentativka M. Šalek. Nogometu bi se trebala vratiti na početku zimskih priprema za nastavak sezone, početkom veljače.

– Jedva čekam! Jako sam nestrpljiva jer je ovo prvi put da sam tako dugo bez nogometa. No, sada je sve iza mene, okrećem novu stranicu i jedva čekam obuti kopačke – zaključila je Martina Šalek s prepoznatljivim osmijehom na licu, koji ju je vodio i u ovim teškim trenucima.

Poznavajući njenu hrabrost i upornost sigurno će na proljeće opet s lakoćom tresti mreže i oduševljavati majstorijama na zelenim terenima.

(www.icv.hr, V. Grgurić)