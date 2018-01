Igor Andrović: U budućnosti ćemo još više ulagati u bolju zdravstvenu uslugu, opremu i djelatnike

Prošle godine, 2017. Opća bolnica Virovitica je potvrdila status „Bolnica prijatelj djece“. Nažalost, u posljednjih 29 godina, broj poroda sve je manji, o čemu govori i statistika. Naime, prema plakatu koji se nalazi na Odjelu za ginekologiju i porodništvo, 1988. godine, u Općoj bolnici Virovitica obavljeno je 1.346 porođaja. Prošle, 2017. godine bilo ih je 618, uz 624 rođene djece.

No, Virovitičko-podravska županija i župan Igor Andrović žele promijeniti te negativne brojke, ponajprije uz stvaranje uvjeta za nova radna mjesta poduzetnicima i gospodarstvenicima. S tim u vezi, ove godine kreće gradnja tri nova poduzetnička inkubatora u Slatini, Orahovici i Pitomači, kojima je nositelj upravo Virovitičko-podravska županija. Time će se otvoriti nova radna mjesta, mladi će dobiti priliku i veće mogućnosti. Uz sve to važna su i ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu.

– Stvarajući bolje uvjete za buduće mame, u čemu je u posljednje vrijeme značajnije pomake već napravila Vlada RH, Virovitičko-podravska županija kao osnivač zdravstvenih institucija, ostvaruje veća ulaganja u zdravstvene uslugu, bolju opremu i naravno buduće zdravstvene djelatnike, a sve to nam u budućnosti može omogućiti veći broj djece na ovom području. Upravo na ovom odjelu su postavljeni novi kreveti, a u budućnosti će uvjeti biti još bolji jer to je naša dužnosti i obveza kako za one koji ovdje dolaze s područja naše, tako i susjednih županija. Ove ruže, simboličan su poklon svakoj rodilji uz najbolje želje i njima kao majkama i novorođenoj djeci, kao i naravno i njihovim očevima i cijelim obiteljima – podcrtao je virovitičko-podravski župan Igor Andrović, koji je svim rodiljama na Odjelu za ginekologiju i porodništvo darovao ruže.

Voditelj odjela za ginekologiju i porodništvo OB Virovitica, Jadranko Šegregur, zahvalio se Virovitičko-podravskoj županiji na novim krevetima i puno boljim uvjetima za rodilje koje one imaju danas, u odnosu kako je to bilo nekad. Posebno je podcrtao da su značajnija ulaganja vidljiva u posljednjih šest mjeseci. (www.vpz.hr)