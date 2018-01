“Izložba malih životinja” postala prepoznatljiv virovitički brend: Posjećenost odlična i ove godine…

I ove je godine odaziv izlagača i posjetitelja na virovitičku „Izložbu malih životinja“ bio odličan. Kroz tri dana izložbu je pogledalo oko 2500 posjetitelja, a najveća posjećenost bila je u nedjelju jer je tada izložba bila i prodajnog karaktera. Oko 180 izlagača ove se godine predstavilo sa svojim životinjama te trudom i radom koji se proteže na cijelu godinu. Bilo je tu 1780 izloženih životinja koje je ocjenjivalo 16 međunarodnih sudaca. Svojim eksponatima, oko 120, istaknula se Udruga Zadarski golub Roler iz Zadra koje su suci ocijenili kao 4 Šampiona izložbe u 4 boje, 2 Europska majstora uzgoja i Šampiona Europe. – Imamo puno pasmina, ali najviše se posvećujemo Zadarskom prevrtaču koji je naš proizvod i koji je u svijetu jedinstven – istaknuo je predsjednik zadarske Udruge Ivica Matković.

No, što je sve iza tih nagrada, koliko truda i rada je uloženo?

-Cijela godina se mora posvetiti životinji. Konkretno kod golubova pažnja se posvećuje kod ishrane, higijene, tretira ih se protiv svih nametnika na periju, cijepimo ih protiv Newcastelske bolesti, trihomonijaze, salmonele, klamidije i sve to moramo predočiti kako bi se životinja mogla izložiti – rekao je Ivica Matković, ističući da se moraju brinuti za svako pero goluba, kao i njegovu pigmentaciju te kljun i noge kako bi golub bio vrhunski.

Ovom izložbom završen je ciklus obilježavanja 40 godina uspješnog rada Udruge uzgajivača malih životinja „Golub“ Virovitica koje je Udruga, budući da je osnovana 1977. godine, trebala obilježiti prošle godine. Svima već poznati razlozi nisu to dozvoljavali, no članovi su se zbog toga pokazali i dokazali na ovogodišnjoj izložbi. Udruga nastavlja s uspješnim radom, a uskoro kreću i pripreme za sljedeću izložbu. – Za mjesec dana kreću pripreme za još jednu ozbiljnu manifestaciju. Naime, Udruga uzgajivača malih životinja „Golub“ Virovitica iduće izložbene sezone, vjerojatno će to biti siječanj 2019. godine, organizator je 26. Državne izložbe malih životinja Republike Hrvatske gdje se također očekuje dobra posjećenost i velik broj izlagača s područja cijele Republike Hrvatske i oko 2500 životinja – rekao je predsjednik Udruge Željko Šerepac koji se nada da će se ta izložba održati u novim prostorima kako je i obećano.

(www.icv.hr, Ž. Đaković; Foto: M. Rođak)