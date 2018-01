KRAV MAGA U VIROVITICI – borci uče praktičnu metodu kojom se izbjegava, ali i rješava svaka vrsta napada

Jeste li čuli za Krav Magu? Vjerojatno jeste, ali većini ljudi još uvijek je nepoznanica. Zato smo odgovor na pitanje što je Krav Maga potražili u jednom virovitičkom fitness centru, gdje se već godinu dana održavaju treninzi te borilačke discipline. – Krav Maga je kao vožnja biciklom, jednom kad naučite neku tehniku, više je ne zaboravljate. Bazira se na prirodnim, refleksnim pokretima, a specifična je po tome što je sve dopušteno – istaknuo je instruktor Nikola Grujić Tomas, koji se u ovu borilačku disciplinu zaljubio prije nešto više od četiri godine.

PRAVILA NE POSTOJE

– Sve je dopušteno, čak i one najbrutalnije stvari, poput udaraca u najosjetljivija mjesta: oči, grkljan, ispod pazuha, genitalije, koljena. Dozvoljeni su i ugrizi, ubodi prstima u oči. Sve je dopušteno kako biste sačuvali svoj život i iz borbe izašli sa što manje ozljeda – kaže instruktor Nikola.

Disciplina koja je utemeljena u dalekom Izraelu, nastala pod pritiskom realnih životnih zahtjeva i uvjeta, laka je za učenje i pamćenje, govore polaznici, a praktično se može upotrijebiti u svim stresnim uvjetima radi zaštite drugih. Sve to na jedinstven i jednostavan način učenja. – Krav magom sam naučio razriješiti incidente i prije nego što se oni dogode, a upravo ta prevencija je ono na čemu mi radimo. Korištenje glasa, obraćanje pažnje i na one najsitnije detalje. Učimo tehnike zastrašivanja protivnika, ponekad i to bude dovoljno da do incidenta uopće ne dođe. Naučio sam prepoznati i izbjegavati nasilne ljude – objašnjava Nikola Grujić Tomas, instruktor Krav Mage.

DISCIPLINA NAMIJENJENA I ŽENAMA

Alida Saračević Moslavac fitness treninge zamijenila je ovom borilačkom disciplinom koja je, kako kaže, puna potencijala: nije agresivna, iako se takvom čini, a puno daje. – Ovakvim sustavima samoobrane i borbe treba dati priliku, treba probati, vidjeti, ali sigurna sam da nećete požaliti – poručuje Alida. Da nije požalila, dokazuje sama, kao i druge dvije polaznice koje zdušno, rame uz rame, pariraju muškarcima. Otkrile su nam čak da se muškarci više žale na ponekad prejake udarace koje im zadaju pripadnice “nježnijeg spola”. – Dečki su mislili da sam pogriješila termin treninga, ali tu sam se našla i planiram se time baviti do daljnjega. Krav magu svakako preporučujem svakoj ženi koja želi postići nešto za sebe i u psihološkom i u tjelesnom smislu – samouvjereno nam je kazala Alida.

Iako gledatelju izgleda naoko brutalno, nešto više od tridesetak polaznika u dobi od 10 do 55 godina uvjerava nas da cilj ovog sustava nije nasilje, već ojačavanje samopouzdanja, postizanje forme, dobrog izgleda i ono najvažnije – naučiti kako se obraniti u pojedinim situacijama. Priključiti se mogu svi bez obzira na dob, kondicijsku spremu i prethodno znanje o borilačkim vještinama. Kako ističu, polazniku se prvenstveno želi omogućiti da bude bolji od samog sebe, napreduje, probija granice, postane borac i bude pobjednik kada je to uistinu važno. Treninzi se održavaju svake subote, na adresi Antuna Mihanovića 3, od 11 do 13 sati za odrasle i od 13 do 14 sati za djecu, a iskusni borci ističu kako su svi dobrodošli.

