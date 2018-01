LIJEPE NA VININ NAČIN Sedam “beauty” pravila

Pozdrav, drage moje!

Bez obzira u kojoj mjeri posvećujete pažnju svom izgledu, sve ste vi moje šminkerice. Bitan je trud i dobra volja, a najvažnije od svega je da se vi osjećate dobro u svojoj koži, to neće proći neprimjetno. Sretne žene su najljepše. Ah, kako dubokoumno! Ali, morate priznati – istina je!

Ono što ćete pročitati u nastavku nije neko novo otkriće, no važno je malo se prisjetiti kako sve možemo paziti i maziti našu kožu. Ponekad vam se stvore prištići na licu ili tijelu, a zapravo ni same niste sigurne zašto i kako iako redovito brinete o svojoj koži. Nesvjesno radimo puno stvari kojima prenosimo nečistoću i bakterije na lice. Naravno da su prištići često neizbježni, ali možemo ih svesti na minimum. Prvo pravilo lijepe i zdrave kože: ODMAKNITE KOSU OD LICA

Kosa je spremište nečistoće iz zraka i neprestano zatvaranje lica kosom uzrokuje prištiće. Da ne spominjem šiške i leglo bakterija na čelu. Koliko vaših poznanica ima šiške i čistu kožu?

Drugo: NESVJESNO DIRANJE LICA

Koliko god se trudili, ne peremo ruke baš nakon svakog kontakta s okolinom, ali često prstima prenosimo nečistoće.

Treća bitna i neizbježna stvar: MOBITEL

Ne biste vjerovali koliko bakterija prenosimo na lice preko mobitela. Svaki dodir s licem je nezdrav.

Pravilo broj četiri: PRIBOR ZA ŠMINKANJE

Kistovi i ostali pribor za šminkanje redovito se moraju održavati čistima, inače je to najbrži način za nove neželjene goste na licu.

Nimalo manje važno je pravilo broj pet, čak i jako često: SPAVANJE SA ŠMINKOM NA LICU

Drage moje, začepljenje pore mogu značiti samo jedno: nečisto lice i neizbježni prištići. Također, slojevi šminke ne prolaze ništa bolje.

Broj šest: PRETJERANO ČIŠĆENJE LICA

Nevjerojatno, ali prečesto čišćenje lica i umivanje u sapunima isušuje kožu i time dolazi do zatvorenih pora.

Sedmu stvar koju morate primijeniti: VODA

Koliko dnevno pijete vode? Moram priznati da ni sama nisam disciplinirana po tom pitanju, vodu popijem uz šalicu kave jer je preda mnom na stolu. Lice bez vode je dehidrirano, beživotno i bolesno. Stvorite si naviku pijenja nekoliko čaša vode dnevno, čim se ustanete prvo neka bude časa vode. Koža će biti sjajnija, elastična i zdrava, a i vi ćete biti zadovoljni sobom.

Nemojte zaboraviti brinuti ❤

Vaša Vina

(www.icv.hr)