Nastavak uređenja kanala Bukavac u središtu Crnca

U središtu Crnca u tijeku su radovi nastavka uređenja vodotoka Bukavac koji se ”provlači” kroz samo mjesto. Riječ je o drugoj fazi radova:

– Vrijednost ove investicije je 520 tisuća kuna, a zajednički je financiraju Općina Crnac i Hrvatske vode. Druga faza trebala je biti ranije realizirana no zbog vremenskih neprilika nismo to bili u mogućnosti pa sada koristimo ovaj period lijepog vremena da dovršimo započeto. Uz uređenje kanala Bukavac, bit će uređen i pješački most koji je maknut kada su radovi započeli. – rekao jer načelnik općine Crnac Mato Damjan. (www.icv.hr, vg)