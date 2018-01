NJUŠKA TJEDNA Gea

Bok, ja sam Gea (1 godina). Imam tri želje: pronaći dom, pronaći čovjeka i biti sretna. No, kada bolje razmislim, mislim da se to troje može svesti u jedno. Htjela bih da me netko primijeti i da u meni vidi potencijalnog člana obitelji. Znam da bih bila vrlo dobar član obitelji, ipak je to zanimanje koje svaki pas savršeno obavlja. Mi smo tu kako bismo našim ljudima bili podrška, rame za plakanje i razlog za sreću. Imamo sposobnost bez ijedne riječi utješiti i rastjerati čak i najcrnje misli. Tjeramo tugu i loše raspoloženje, a dovodimo radost i smijeh. Mislim da sam spremna biti najbolji član obitelji na svijetu. Čekam te….

(www.icv.hr, ml)