NJUŠKA TJEDNA Žuži (1,5 godina)

Bok, ja sam Žuži(1,5 godina). Svi kažu da onako kako započnemo novu godinu, takav će nam biti i ostatak. Ja sam svoju godinu započela šćućurena u svojoj kućici skrivajući se od pucanja. Nisam imala gdje drugdje pobjeći. No odbijam povjerovati da ću ovu godinu provesti u strahu. Više od svega želim pronaći ljude u čijem naručju ću napokon osjetiti sigurnost. Želim se buditi i ići spavati u svom domu, mjestu gdje ću napokon pripadati. Život vani mi teško pada. Htjela bih zamijeniti ovu preveliku kućicu za topli jastuk po mojoj mjeri. Imam još jednu želju – šišanje i kupanje. Bila bih presretna kada bi me moj čovjek odveo na šišanje i učinio da ponovno zasjam. To su moje novogodišnje želje, hoćeš li mi pomoći da ih ostvarim?

(www.icv.hr, ml)