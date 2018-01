No Limit drugi na turniru u Lipiku

Mladi nogometaši rođeni 2005. i 2006.godine nogometne akademije No Limit iz Virovitice godinu su završili uspješnim nastupom na turniru u Lipiku. Ekipi je to bio četrdeset deveti turnir ove godine. U konkurenciji šesnaest ekipa nogometaši No Limita do finala su došli bez primljenog pogotka u pet odigranih susreta. U finalu su izgubili od Moslavine iz Kutine 1:2. O kvaliteti ekipe No Limita na turniru govore pojedinačna priznanja. Oton Fadljević je proglašen za najboljeg igrača, a Tin Filipović za najboljeg vratara turnira. (Www.icv.hr, mš)