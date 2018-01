Održana profesionalna edukacija za odgojitelje u sklopu projekta 4E4K

U organizaciji Dječjeg vrtića CVRČAK Virovitica ovog vikenda, 26. i 27. siječnja 2018., održan je prvi dio aktivnosti Profesionalna edukacija za odgojitelje koja je sastavni dio projekta 4E4K. Na edukaciji su sudjelovali djelatnici virovitičkog vrtića te odgojitelji iz Hrvatskog vrtića, osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma „Miroslav Krleža“ iz Pečuha.

Predavanje je održala prof. dr. sc. Edita Slunjski, profesorica s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, predstojnica Odsjeka za pedagogiju, predsjednica Povjerenstva za izradu kurikularne reforme, predsjednica Hrvatskog pedagogijskog društva, autorica dvadesetak stručnih knjiga i priručnika i nebrojeno puno stručnih članaka, predavačica na brojnim stručnim skupovima u Hrvatskoj i svijetu.

U uvodnom dijelu predstavljeno je nekoliko teza koje su osnova za shvaćanje djece i načina kako s njima raditi i postupati u svrhu kvalitetnog odgoja, a jedna od njih je: „Kvalitetno obrazovanje dijete uvodi u svijet kakav on jest, a da ga pritom ne podredi tom svijetu“. Također, potrebno je dijete osnažiti na način da samostalno razmišlja i istražuje stvari te tako razvija kreativnost i jača svoju osobnost. Vrtić kao institucija mora biti mjesto suradnje, zajedništva i tolerancije, kako djece, tako i odraslih. Drugi dan naglasak je bio na implementaciji načela, sadržaja, metoda rada i vrijednosti Kurikuluma za rani i predškolski odgoj koji je stupio na snagu u od 2015./2016. godine. Ovaj dokument svima nama pokazuje suvremeno shvaćanje djeteta i institucionalnog djetinjstva u čijem je središtu aktualizacija razvojnih mogućnosti i poštovanje jedinstvene osobnosti i dostojanstva svakog djeteta. Dokument obvezuje na ostvarenje sve dionike – kako one koji obavljaju odgojno-obrazovnu djelatnost u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, tako i one koji posredno sudjeluju u najhumanijoj misiji odgoja i obrazovanja.

Prof. dr. sc. Edita Slunjski u svojim se izlaganjima koristi mnogim primjerima dobre prakse te je odgojiteljima iz Mađarske i Hrvatske na zanimljiv i jednostavan način uspjela pomoći u promišljanju kako da unaprijede kvalitetu svoje odgojno-obrazovne prakse.

Drugi dio ove aktivnosti održat će se u Virovitici, 23. i 24. veljače 2018. godine.

