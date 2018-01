Kako ojačati kosti, kosu, kožu i nokte

Najljekovitije biljke svijeta: Preslica

Moćan lijek, eliksir ljepote i sredstvo za čišćenje. Sve se to odnosi na naočigled običnu i lako dostupnu biljka koju mnogi iz zablude smatraju štetnim korovom.

Poljska preslica (lat. Equisetum arvense) možda vam je poznatija pod nazivima rastavić, voščenka, konjski rep, hvošč ili cinkrot.

Stoljetna tradicija zabilježila je njene mnoge ljekovite primjene, koje variraju od naroda do naroda, ovisno o podneblju u kojem raste. Preslica je jedna od onih nevjerojatnih biljaka koje liječe gotovo sve bolesti. Može se koristiti od glave do pete, iznutra i izvana, za ljepotu i zdravlje.

Jača kosti, kosu, kožu i nokte

Preslica sadrži visokovrijedne silicijeve spojeve, mangan, kalcij, željezo, flavonoide, fitosterole, glikozide, fenolne i akonitične kiseline. Sposobna je apsorbirati jedinstvene minerale iz tla poput silicijevog dioksida, koje nije lako naći u drugim biljkama.

Zbog velikog udjela minerala i drugih nutrijenata preslicu nazivaju i biljkom koja remineralizira organizam. Preporučuje se za obnavljanje koštanih tkiva nakon traume ili tjelesne dekalcifikacije.

Talijanska studija ustanovila je da se ženama s osteoporozom koje su uzimale 270 mg ekstrakta preslice tijekom godine dana poboljšala gustoća kostiju.

Druge studije upućuju na to da silicijevi spojevi iz preslice pomažu apsorpciju kalcija, poboljšavaju fleksibilnost kostiju i zacjeljivanje lomova.

Preslica pomaže kod stegnutih ligamenata i iščašenih zglobova jačanjem vezivnog tkiva i hrskavice. Zbog antiupalne aktivnosti korisna je i kod reumatoidnog artritisa.

Zaustavlja krvarenje i ubrzava zarastanje

Koagulirajuća i hemostatska aktivnost preslice pomaže u smanjivanju unutarnjih i vanjskih krvarenja, kao i obilnih menstruacija.

Preslica se koristi kod krvarenja iz usta, nosa, crijeva i maternice.

Antiupalni spojevi preslice pomažu u smanjivanju upale i neugode uzrokovane upaljenim ranama, ozljedama ili menstrualnim grčevima.

Za liječenje krvarenja pijte čaj od preslice i stavljajte obloge od svježe ili suhe biljke.

U narodu se preslica koristi i kod:

gubitka pamćenja

hemeroida

menopauze

gingivitisa i tonzilitisa

dijabetesa

upala dišnih organa

anemije

raka kostiju, mjehura, bubrega i prostate

Primjena i doziranje

Čaj

Žličicu biljke kuhajte pet minuta u 2,5 dl vode, zatim procijedite i pijte u gutljajima. Pijte 2-4 šalice na dan.

Tinktura

10 g svježe preslice namočite u pravu rakiju ili etilni alkohol. Četrnaest dana ostavite na suncu ili na toplom mjestu. Svaki dan protresite. Nakon 14 dana procijedite tinkturu. Uzimajte 1-4 ml razrijeđeno u 100 ml vode, tri puta na dan.

Tonik protiv bora

Kuhajte jušnu žlicu suhe preslice u 1,5 dl vode 10 minuta i procijedite. Tonik koristite navečer prije stavljanja kreme za lice.

Prirodno sredstvo za ljepši izgled

Preslica proljepšava i pomlađuje kožu, liječi tvrdokorne kožne tegobe i jača nokte.

Spada među poznatije biljke za njegu i liječenje vlasišta. Jača korijen kose, uklanja perut, potiče rast kose i pomaže kod alopecije (gubitka kose).

Za vanjsku njegu kose pomiješajte četiri kapi tinkture preslice s dvije žlice maslinova ulja i masirajte glavu 10 minuta. Ponavljate postupak četiri puta tjedno.

(www.icv.hr)