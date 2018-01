Općina Mikleuš poziva mještane na javnu raspravu o nacrtu Plana gospodarenja odpadom za razdoblje 2018.-2023. godine

Općina Mikleuš na svojim je službenim stranicama objavila nacrt Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2023. godina. Svi mještani općine pozvani su dati mišljenje, prijedloge i primjedbe o nacrtu.

Uvid u nacrt Plana gospodarenja otpadom može se izvršiti i u prostorijama Općine Mikleuš svaki radni dan, od ponedjeljka do petka, od 8,00 do 14,00 sati. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na nacrt mogu se upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida ili dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Mikleuš do 9. veljače.

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju u vezi donošenja Plana gospodarenja otpadom mogu se preuzeti na službenoj internetskoj stranici ili u prostorijama Općine Mikleuš.

(www.icv.hr)