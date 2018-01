Na orahovačkom malonogometnom turniru drugi krug do kraja zanimljiv i neizvjestan

Na orahovačkom malonogometnom turniru ”Zima” polako se osiguravaju mjesta u završnici. Neočekivani događaj u razigravanjima dogodio se u kategoriji do 16 godina gdje se momčad VOIA d.o.o iz Slatine pojavila s dva igrača starija od 16 godina, te je organizator pobjedu upisao NK Mladost OPG Rukavina. U konkurenciji seniora sve je veća gužva u borbi za prolazak u četvrtfinale, svaki se bod marljivo skuplja. U skupni B mlada momčad Trećeg poluvremena PP iz Borove još jednom je pokazala da ima visoke ciljeve svladavši CB Cube. U istoj skupini orahovački Ortran bio je bolji od CB Besta Osječko. Posljednje dvije utakmice igrane su u skupini A. Sjajnu utakmicu odigrale su i dvije feričanačke momčadi Džezeri CB Radić Osječko i CB Aloha Legionari. Iako je bilo brojnih prilika za obje ekipe, mreža se nije zatresla. No, zbog plasmana pucali su se udarci sa šest metara u kojima su Džezeri bili uspješniji. U posljednjoj utakmici dana odigran je još jedan lokalni derbi i to onaj između Caffe bar Centar Voćin i Young Boysi iz Ćeralija. Nakon borbene utakmice bolji su bili Young boysi i time si otvorili mogućnost da u posljednja dva kola ipak dohvate četvrt finale.

REZULTATI 8.1.2018.

U10 NK Voćin – NK Slavonija 3:0

U12 ŠN Papuk – NK Mladost Drontim 2:1

U14 NK Voćin – ŠN Papuk 2:0

U16 NK Mladost OPG Ruk – VOIA d.o.o. 3:0 b.b.

Veterani: Stanje šoka – Auto škola Volan 4:2

Mjesta: Čačinci Čačinčani – Orah CB Vertigo 8:4

Seniori B Treće poluvrijeme PP Borova – CB CUBE 5:1

Seniori B Ortran – CB Best Osječko 3:0

Seniori A Džezeri CB Radić Osječko – CB Aloha Legionari 0:0 (p.6:5)

Seniori A Young Boys Ćeralije – CB Centar Voćin 2:1

