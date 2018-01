Ovosezonska gripa pojavila se i u Virovitičko-podravskoj županiji. Prema podacima županijskog Zavoda za javno zdravstvo do sada je prijavljeno 9 pacijenata – s područja općine Pitomača dvoje djece od 1 do 4 godine starosti te s područja općine Slatina sedam osoba u dobi od 20 do 64 godine. (www.icv.hr, bs)