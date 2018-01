Počelo Zimsko malonogometno prvenstvo za mlađe uzraste

U sportskoj dvorani Tehničke škole u Virovitici započelo je Zimsko malonogometno prvenstvo za mlađe uzraste. Organizator je Županijski nogometni savez, a na prvenstu od 20. pa sve do 25. siječnja sudjelovat će četiri uzrasne kategorije, igrači od 8, 10, 12 i 14 godina. Sutra, 21. siječnja odigravanje počinje u 9 sati i 30 minuta, a dan je rezerviran za uzrasnu kategoriju U-14. U nastavku donosimo rezultate današnjeg dana.

NK VIROVITICA 1-NK VIROVITICA 2 2:0

NA NO LIMIT-NK SUHOPOLJE 5:0

NK NAPREDAK-NK SLATINA 0:3

NK PITOMAČA-NK PLAVI 1:0

NK SUHOPOLJE-NK VIROVITICA 1 0:3

NA NO LIMIT-NK SLATINA 1:0

NK PLAVI-NK NAPREDAK 0:4

NK REZOVAC-NK PITOMAČA 0:7

NK VIROVITICA 1-NK SLATINA 5:0

NK VIROVITICA 2-NK SUHOPOLJE 1:4

NA NO LIMIT-NK PLAVI 12:0

NK NAPREDAK-NK REZOVAC 2:1

NK VIROVITICA 2-NK PITOMAČA 1:6

NK SLATINA-NK PLAVI 5:1

NK VIROVITICA 1-NK NAPREDAK 3:0

NK SUHOPOLJE-NK REZOVAC 1:0

(www.icv.hr, rp)